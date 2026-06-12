Juez español abre nueva investigación sobre Zapatero por joyas encontradas en su despacho

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente español Zapatero llega a la presentación de un libro en Madrid

​La Audiencia Nacional española informó el viernes que el juez que investiga ‌al expresidente José Luis ‌Rodríguez Zapatero por presunta corrupción abrió una investigación independiente sobre unas joyas halladas durante un registro en su despacho.

Zapatero, presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, sigue siendo una figura destacada en el ​principal partido ⁠gobernante, el Partido Socialista Obrero Español, y ‌las acusaciones de corrupción —que él ⁠ha negado— han aumentado la ⁠presión sobre el Ejecutivo tras una serie de escándalos de corrupción.

El juez José Luis Calama ⁠afirmó que las joyas incautadas durante ​el registro del 19 de ‌mayo, valoradas provisionalmente en ‌unos 1,3 millones de euros (1,5 millones ⁠de dólares), carecen actualmente de pruebas documentales de su origen.

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Señaló que la posesión de bienes de gran valor sin una ​trazabilidad fiscal ‌clara podría indicar posibles delitos de evasión fiscal o contrabando, citando la ausencia de documentos aduaneros o de pruebas de que se hubieran pagado ⁠los derechos de importación.

El abogado de Zapatero no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El viernes por la mañana, su portavoz, Luis Arroyo, afirmó en una publicación en la red social X que el exmandatario ‌abordaría el asunto de las joyas ante el juez.

Zapatero tiene previsto declarar los días 17 y 18 de junio en el caso de corrupción, que gira en torno a ‌una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que presuntamente él dirigía.

Se sospecha que ‌la red ⁠se benefició presionando a las autoridades públicas en nombre de terceros, ​principalmente la aerolínea española Plus Ultra, que recibió un rescate estatal en 2021.

Con información de Reuters