Un misil impacta contra un depósito de petróleo en una refinería en Israel

Un edificio industrial y un camión cisterna de una refinería de petróleo israelí, en la ciudad norteña de Haifa, fueron alcanzados por los restos de un misil interceptado, informó el lunes el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel.
No quedó claro de inmediato si el misil fue lanzado desde Irán o por militantes de Hezbolá, respaldados por Teherán en el Líbano, ya que ambos estaban disparando al mismo tiempo.
El servicio de bomberos indicó que se identificó un impacto directo en un tanque de almacenamiento de gasolina dentro del recinto de la fábrica, lo que provocó una densa columna de humo desde el tejado de una estructura cercana.
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«El incidente ha sido totalmente controlado. No hay víctimas, no hay riesgos por materiales peligrosos y no hay peligro para la población», afirmó Eitan Rifa, comandante de bomberos.
El ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, dijo que no hubo daños en las instalaciones de producción y que el suministro de combustible no se verá afectado.
La refinería de petróleo, cerca de la base principal de la Armada israelí y también conocida como Bazan, había sufrido algunos daños a causa de un ataque con misiles iraníes el 20 de marzo.
Durante un conflicto anterior en junio, las instalaciones de la refinería de Bazan fueron cerradas después de que una central eléctrica usada para producir vapor y electricidad sufrió daños importantes en un ataque de Irán.
Con información de Reuters