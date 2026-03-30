Un misil impacta contra un depósito de petróleo en una refinería en Israel

Incendio de un edificio industrial y un depósito de combustible en una refinería de petróleo de Israel, alcanzados por restos de un misil iraní interceptado, en Haif.

Un edificio industrial y un camión cisterna de una refinería de petróleo ‌israelí, en ‌la ciudad norteña de Haifa, fueron alcanzados por los restos de un misil interceptado, informó el lunes el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel.

No quedó claro de inmediato si ​el misil fue ⁠lanzado desde Irán o por ‌militantes de Hezbolá, respaldados por ⁠Teherán en el Líbano, ya ⁠que ambos estaban disparando al mismo tiempo.

El servicio de bomberos indicó que se ⁠identificó un impacto directo en un ​tanque de almacenamiento de ‌gasolina dentro del recinto ‌de la fábrica, lo que provocó ⁠una densa columna de humo desde el tejado de una estructura cercana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

«El incidente ha sido totalmente controlado. ​No ‌hay víctimas, no hay riesgos por materiales peligrosos y no hay peligro para la población», afirmó Eitan Rifa, comandante de bomberos.

El ⁠ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, dijo que no hubo daños en las instalaciones de producción y que el suministro de combustible no se verá afectado.

La refinería de petróleo, cerca de la ‌base principal de la Armada israelí y también conocida como Bazan, había sufrido algunos daños a causa de un ataque con misiles iraníes el 20 de marzo.

Durante ‌un conflicto anterior en junio, las instalaciones de la refinería de Bazan fueron ‌cerradas después ⁠de que una central eléctrica usada para producir vapor y ​electricidad sufrió daños importantes en un ataque de Irán.

Con información de Reuters