Trump: "Israel nunca me convenció para entrar en guerra con Irán"

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando sobre la investigación de tratamientos de salud mental en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, dijo ‌el lunes que Israel no le había convencido para atacar a Irán, tras informaciones que apuntaban a que el líder ​israelí, Benjamin ⁠Netanyahu, influyó en la ‌decisión del mandatario, ⁠y las críticas ⁠de comentaristas de la derecha.

"Israel nunca me convenció para ⁠entrar en guerra con ​Irán; lo que ‌sí lo hizo ‌fueron los resultados del ⁠7 de octubre, que se sumaron a mi opinión de toda ​la ‌vida de que IRÁN NUNCA PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR", escribió Trump en su ⁠plataforma Truth Social.

Trump también dijo que "los resultados en Irán serán sorprendentes" en la publicación, que se conoce mientras Estados Unidos se prepara ‌para reanudar las negociaciones en Pakistán, pese a que Irán se mostraba reacio.

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"¡Y si los nuevos líderes ‌de Irán (¡cambio de régimen!) son inteligentes, Irán puede tener ‌un futuro ⁠grandioso y próspero!", escribió Trump.

Con información de Reuters