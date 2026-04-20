El ejército israelí mata a dos personas en Gaza mientras Hamas se enfrenta a milicia apoyada por Israel

FOTO DE ARCHIVO. Palestinos inspeccionan los daños tras un ataque israelí que alcanzó a una persona mientras montaba en bicicleta, según informaron los servicios médicos, en la ciudad de Gaza

Los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos palestinos en incidentes separados ocurridos el lunes en la ‌Franja de Gaza, según informaron ‌fuentes sanitarias, mientras que combatientes de Hamás se enfrentaron a hombres armados de una milicia respaldada por Israel, según indicaron testigos.

Los servicios médicos indicaron que un hombre murió en un ataque aéreo israelí en el campo de Bureij, en la zona central del enclave, mientras que otro ataque causó la muerte de una persona y dejó varios heridos en ​la ciudad de ⁠Gaza.

Las dos muertes fueron el episodio más reciente de violencia que ‌ha ensombrecido el acuerdo de alto el fuego negociado por ⁠Estados Unidos y firmado en octubre ⁠tras dos años de guerra abierta entre Israel y Hamás. Los avances en la aplicación de partes del acuerdo, que incluyen el desarme de Hamás ⁠y la retirada del ejército israelí, se han estancado.

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El ejército ​israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de ‌los dos incidentes.

El alto el fuego ‌que comenzó el octubre dejó a las tropas israelíes controlando una zona ⁠despoblada que constituye más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla la estrecha franja costera que queda.

Más de 750 palestinos han perdido la vida desde que entró en vigor el acuerdo de alto ​el fuego, ‌según fuentes médicas locales, mientras que Israel afirma que los milicianos han matado a cuatro de sus soldados. Israel y Hamás se han culpado mutuamente de las violaciones del alto el fuego.

Israel afirma que su objetivo es frustrar los ataques de ⁠Hamás y otras facciones milicianas.

También el lunes, residentes y fuentes cercanas a Hamás afirmaron que miembros de una milicia respaldada por Israel que opera en una zona bajo control israelí se enfrentaron a combatientes palestinos tras cruzar a una zona controlada por Hamás al este de Jan Yunis.

Según algunos residentes y una fuente de Hamás, cuando los milicianos intentaban retirarse, un combatiente ‌de Hamás lanzó una granada antitanque contra su vehículo. Se escuchó una explosión, pero no se ha informado de víctimas.

Un vídeo, verificado por Reuters, mostraba a hombres armados, aparentemente de la milicia, vestidos con uniformes negros y empuñando rifles de asalto AK, llegando a una zona controlada por Hamás al ‌este de Jan Yunis antes de que se oyera un tiroteo.

Ni Hamás, que tilda a estos grupos de "colaboradores israelíes", ni la milicia hicieron comentarios sobre ‌el incidente.

La aparición de ⁠estos grupos, aunque siguen siendo pequeños y localizados, ha aumentado la presión sobre el grupo islamista Hamás y ​podría complicar los esfuerzos por estabilizar y unificar una Gaza dividida y destrozada. Estos grupos siguen siendo impopulares, ya que operan bajo control israelí.

Con información de Reuters