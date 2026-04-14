Ataque israelí alcanza un coche de policía en Gaza y causa cuatro muertos, según servicios médicos

Un ataque aéreo israelí contra un vehículo policial en la ciudad de Gaza el martes causó la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas un niño, informaron las autoridades sanitarias del territorio, en el último episodio de violencia que empaña el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos.
Médicos y testigos afirmaron que el ataque en la calle Nafaq de la ciudad de Gaza incendió un coche de policía y que residentes y equipos de rescate se apresuraron a buscar posibles víctimas. No estaba claro cuántos de los fallecidos podrían haber sido policías.
El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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El alto el fuego que comenzó el pasado mes de octubre puso fin a dos años de guerra total, pero dejó a las tropas israelíes en control de una zona despoblada que abarca más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás gobierna en la estrecha franja costera restante.
Israel ha intensificado sus ataques contra la policía y las fuerzas de seguridad lideradas por Hamás desde octubre, matando a decenas de personas, según dijeron a Reuters responsables del grupo en Gaza, que acusan a Israel de intentar provocar el caos y la anarquía.
Israel afirma que su objetivo es frustrar los ataques de Hamás y otras facciones militantes.
Más de 750 palestinos han perdido la vida desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego, mientras que los militantes han matado a cuatro soldados israelíes. Israel y Hamás se han culpado mutuamente de las violaciones del alto el fuego.
Los palestinos también afirman que las fuerzas israelíes han estado ampliando la zona que ocupan. Israel lo niega.
Con información de Reuters