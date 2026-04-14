Ataque israelí alcanza un coche de policía en Gaza y causa cuatro muertos, según servicios médicos

Según personal médico, palestinos inspeccionan los daños tras un ataque israelí contra un vehículo policial en la ciudad de Gaza.

Un ataque aéreo israelí contra un vehículo policial en la ciudad de ‌Gaza el martes causó ‌la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas un niño, informaron las autoridades sanitarias del territorio, en el último episodio de violencia que empaña el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Médicos y ​testigos afirmaron que ⁠el ataque en la calle Nafaq ‌de la ciudad de Gaza incendió ⁠un coche de policía y ⁠que residentes y equipos de rescate se apresuraron a buscar posibles víctimas. No estaba claro cuántos ⁠de los fallecidos podrían haber sido ​policías.

El ejército israelí no respondió ‌de inmediato a una solicitud ‌de comentarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El alto el fuego que comenzó ⁠el pasado mes de octubre puso fin a dos años de guerra total, pero dejó a las tropas israelíes en control ​de ‌una zona despoblada que abarca más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás gobierna en la estrecha franja costera restante.

Israel ha intensificado sus ataques contra ⁠la policía y las fuerzas de seguridad lideradas por Hamás desde octubre, matando a decenas de personas, según dijeron a Reuters responsables del grupo en Gaza, que acusan a Israel de intentar provocar el caos y la anarquía.

Israel afirma ‌que su objetivo es frustrar los ataques de Hamás y otras facciones militantes.

Más de 750 palestinos han perdido la vida desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego, ‌mientras que los militantes han matado a cuatro soldados israelíes. Israel y Hamás se han culpado mutuamente ‌de las ⁠violaciones del alto el fuego.

Los palestinos también afirman que las fuerzas israelíes ​han estado ampliando la zona que ocupan. Israel lo niega.

Con información de Reuters