Federer volverá al Abierto de EEUU este año para un partido de exhibición

El extenista Roger Federer reacciona durante el partido de exhibición en el Abierto de Australia

​Roger Federer volverá este año al Abierto de Estados Unidos para disputar ‌un partido ‌de exhibición, siete años después de su última participación en el Grand Slam en 2019, anunciaron el lunes los organizadores del torneo.

Federer, el único jugador que ha ganado cinco títulos ​consecutivos del ⁠Abierto de Estados Unidos, será la ‌estrella principal de un evento ⁠titulado "Roger Federer: Un icono ⁠regresa a Nueva York" el 25 de agosto.

El tenista de 44 años ganó ⁠20 títulos del Grand Slam —el ​primer hombre en alcanzar ese ‌hito— y sumó ‌103 coronas a lo largo de ⁠su carrera antes de retirarse en 2022. El suizo puso fin a su carrera tras 24 años ​en el ‌circuito en la Laver Cup de Londres.

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Le acompañarán el campeón del Abierto de Estados Unidos de 2003, Andy Roddick, así como ⁠Andre Agassi y John McEnroe.

"El US Open siempre ha sido uno de los torneos más especiales para mí", declaró Federer en un comunicado.

"Muchos de los momentos inolvidables de mi carrera tuvieron lugar ‌en Nueva York, y el Arthur Ashe Stadium es un lugar que significa mucho para mí. He echado de menos formar parte de ese ambiente y ‌sentir la increíble energía que los aficionados aportan cada año".

Federer también será incluido ‌en el ⁠Salón de la Fama del Tenis Internacional, en una ceremonia ​prevista para agosto en Newport, Rhode Island.

Con información de Reuters