Israel y Líbano prorrogan el alto el fuego mientras Trump busca el "mejor acuerdo" con Irán

Vehículos militares israelíes y soldados en un pueblo del sur de Líbano mientras el ejército israelí opera en él, visto desde el lado israelí de la frontera

Israel y Líbano prorrogaron su alto el fuego por tres semanas en una reunión celebrada en la Casa Blanca y mediada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que está dispuesto ‌a esperar "el mejor acuerdo" para poner fin a ‌su conflicto con Irán.

Los combates entre Israel y los milicianos de Hezbolá, respaldados por Irán, en Líbano han sido uno de los numerosos escollos para resolver uun conflicto regional más amplio que dura ya ocho semanas, junto con las ambiciones nucleares de Irán y el control del crucial estrecho de Ormuz.

Trump dijo que no tenía prisa por alcanzar un acuerdo de paz y que quería que fuera "eterno", al tiempo que seguía insistiendo en que Estados Unidos tenía una clara ventaja en el enfrentamiento naval en el estrecho.

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Un día después de que Irán hiciera alarde de su control reforzado sobre ​la vía marítima clave, Trump restó ⁠importancia a la amenaza que suponían los "barquitos de listillos" de Irán y dijo que creía que Teherán tenía las ‌manos atadas para llegar a un acuerdo porque su liderazgo estaba sumido en la agitación.

El ⁠jueves, dijo que la Armada de EEUU tiene órdenes de "disparar y matar" ⁠a los barcos iraníes que coloquen minas en el estrecho y que EEUU podría neutralizar en un día cualquier reacondicionamiento de armamento que Irán pudiera haber fabricado durante el alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Pero la navegación ⁠por el paso seguía bloqueada de hecho, y la captura iraní de dos enormes buques de carga ​fue un recordatorio de que EEUU lucha por mantener el control del estrecho y ‌de que Teherán seguía causando problemas a los mercados ‌petroleros y ejerciendo una gran presión sobre la economía mundial. Estados Unidos ha mantenido un bloqueo

UNIDAD IRANÍ

El líder supremo ⁠de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, rechazó el jueves los comentarios de Trump sobre el desorden en la estructura de poder de Teherán, calificándolos de "operaciones mediáticas del enemigo" destinadas a socavar maliciosamente la unidad y la seguridad iraníes.

"La unidad se hará más fuerte y más sólida, y los enemigos se debilitarán y se verán más humillados", dijo en una publicación en ​la red social ‌X, mientras permanecía alejado de la vida pública desde que sustituyó a su padre, el difunto ayatolá Ali Jamenei, quien murió en ataques estadounidenses en los primeros días de la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Trump declaró esta semana que prorrogaría indefinidamente lo que había sido un alto el fuego de dos semanas con Irán para permitir nuevas conversaciones de paz, que aún no se han programado.

"No me ⁠metan prisa", dijo cuando le preguntaron cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar para alcanzar un acuerdo de paz a largo plazo. "Quiero conseguir el mejor acuerdo (...). Quiero que sea duradero".

Descartó el uso de armas nucleares y dijo a los periodistas que eran innecesarias porque Estados Unidos había "diezmado" a Irán con armas convencionales.

"No, no las utilizaría. Nunca se debería permitir que nadie utilizara un arma nuclear", dijo Trump a un periodista en la Casa Blanca.

SEMANA MORTÍFERA

A pesar de la prórroga del alto el fuego, los combates continuaron en el sur de Líbano, ya que las fuerzas israelíes siguieron bombardeando los objetivos de Hezbolá, respaldado por Irán, tras algunos ‌de los días más mortíferos desde su anterior acuerdo para detener los combates el 16 de abril.

El ejército israelí dijo el jueves que había abatido a dos individuos armados en el sur de Líbano, tras identificarlos acercándose a los soldados, al considerar que suponían una amenaza inmediata.

Entre los fallecidos por los ataques israelíes esta semana se encontraba la periodista libanesa Amal Khalil, según un alto mando militar libanés y el medio para el que trabajaba, el periódico Al-Akhbar.

Hezbolá afirmó que llevó a cabo ‌cuatro operaciones en el sur de Líbano el miércoles en respuesta a los ataques israelíes. El grupo no estuvo presente en las conversaciones de alto el fuego celebradas en Washington.

Israel ha tratado de hacer causa común con el Gobierno de Líbano en relación ‌con Hezbolá, fundado por el ⁠Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al que Beirut lleva un año intentando desarmar pacíficamente.

Por otra parte, antes del anuncio en Washington el jueves, Israel advirtió de que estaba ​dispuesto a reanudar los ataques contra Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Israel estaba esperando una "luz verde" de EEUU para reanudar la guerra, y señaló que, si la recibía, comenzaría atacando a Jamenei y "devolvería a Irán a una era oscura".

Con información de Reuters