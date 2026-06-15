Israel prevé nuevos pedidos de defensa aérea en Europa por temor a Rusia

FOTO DE ARCHIVO. Durante una ceremonia en la base aérea de Hatzor, en el sur de Israel, se puede observar un sistema de lanzamiento "David's Sling"

Israel espera recibir pronto más pedidos de sistemas de defensa aérea y antimisiles por parte de países europeos, y ‌se prevé que se firme ‌al menos un contrato en las próximas semanas, según ha declarado un alto cargo del Ministerio de Defensa israelí.

La demanda sigue disparándose a medida que los países europeos perciben una mayor amenaza por parte de Rusia y buscan reforzar sus defensas aéreas, señaló el alto cargo, lo que impulsa el interés por sistemas diseñados para contrarrestar ​misiles balísticos de alcance ⁠intermedio y cohetes de corto alcance.

"Hay un enorme interés por ‌parte de Europa, de Europa occidental", dijo Moshe Patel, ⁠director y gerente general de la ⁠Organización de Defensa Antimisiles de Israel, al margen del salón aeronáutico de Berlín celebrado la semana pasada, aunque se negó a especificar los países ⁠implicados.

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Israel ha vendido a Alemania su sistema de defensa aérea ​Arrow, construido para interceptar misiles balísticos de ‌alcance intermedio como el Oreshnik ruso. ‌Fue desarrollado por Israel Aerospace Industries (IAI) en cooperación con la Agencia ⁠Antimisiles de Defensa de Estados Unidos.

Finlandia ha adquirido un sistema de menor alcance denominado David's Sling, diseñado para derribar misiles balísticos lanzados desde una distancia de entre 100 y 200 kilómetros, mientras los ​países europeos ‌se preparan para una posible agresión por parte de Rusia. Moscú ha negado que tenga intenciones agresivas.

"(Se debe) principalmente a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania", dijo Patel. "Por supuesto, están observando muy de cerca lo que ocurre ⁠en Irán, y cualquier cosa que sea eficaz contra Rusia podría serlo también contra Irán. Hagan lo que hagan, será eficaz contra todo ese tipo de amenazas".

Cuando se le preguntó si los países europeos estaban interesados en el Arrow o en el David's Sling, respondió que también había interés en la Cúpula de Hierro, un sistema diseñado para neutralizar amenazas ‌de corto alcance.

"Es una gran ventaja para aquellas naciones que tienen enemigos justo en sus fronteras; esta es la principal capacidad, junto con la de proteger una ciudad o una zona estratégica", dijo Patel.

Al preguntársele sobre cuándo podría Israel formalizar nuevos pedidos de cualquiera de los sistemas ‌mencionados, dijo que se esperaba que se cerrara un contrato en las próximas semanas.

"Y se está hablando de que, quizá a finales de año, tendremos ‌noticias de más ⁠países", añadió. "Así que parece que la toma de decisiones por parte de esos países se está acelerando".

Patel se ​negó a dar más detalles sobre el volumen previsto de los contratos, limitándose a señalar que las conversaciones versaban "sobre cifras nada desdeñables".

Con información de Reuters