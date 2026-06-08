Israel lanza nuevos ataques contra Irán a pesar de la advertencia de Trump

Personal de seguridad y rescate israelí trabaja junto a un fragmento de un proyectil tras un ataque con misiles lanzado desde Irán hacia Israel, en el norte de Israel

Israel dijo que el lunes atacó objetivos militares en el oeste y el centro de Irán, a pesar de que, según se informa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se abstuviera de lanzar nuevos ataques.

Horas antes, ‌Trump había afirmado que nuevos ataques por parte de Israel e Irán ‌no afectarían a las conversaciones de paz de su Gobierno con Teherán, y añadió que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "no toma las decisiones".

Trump ha presionado a Israel para que cese sus ataques en Líbano con el fin de dejar margen para un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, llegando incluso a reprender a Netanyahu en una llamada telefónica la semana pasada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, el domingo Israel lanzó ataques en la zona de Beirut por primera vez desde que Estados Unidos anunciara un plan de tregua para Líbano la semana pasada.

Irán lanzó una salva de misiles contra objetivos israelíes en represalia, poniendo en peligro las conversaciones de paz entre EEUU e Irán. Pero Trump insistió en que un acuerdo para poner fin a la guerra general seguía estando al alcance de la mano.

"No va a tener ningún impacto en el acuerdo", dijo Trump al Financial Times. "Yo tomo ​las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no ⁠toma las decisiones".

Unas horas más tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que habían atacado objetivos militares iraníes. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Israel ‌había utilizado misiles balísticos lanzados desde el aire en sus ataques.

"Todo el mundo está harto de este régimen iraní maníaco", dijo el embajador de ⁠Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, en la red social X, que añadió que Irán había lanzado ⁠11 misiles balísticos contra Israel.

"Ningún país que se precie en el mundo toleraría un ataque así, y tampoco lo hará Israel", dijo, añadiendo que Israel estaba atacando las bases de lanzamiento de misiles tierra-tierra de Irán e infraestructuras no relacionadas con el sector energético.

Las últimas hostilidades provocaron una subida de los precios del petróleo de más del 3% en ⁠las primeras operaciones del lunes, con los futuros de referencia del Brent volviendo a situarse por encima de los 96 dólares el barril.

La Guardia Revolucionaria de ​Irán dijo que había atacado la base aérea de Ramat David, cerca de Nazaret. El ejército israelí dijo que había identificado ‌misiles lanzados desde Irán y que sus sistemas de defensa los habían interceptado.

Mientras ‌sonaban las sirenas antiaéreas en Tel Aviv, según un testigo de Reuters, el ejército israelí dijo que había identificado el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia ⁠su territorio y que había activado los sistemas de defensa aérea para interceptar la amenaza.

Es el primer ataque de Yemen contra Israel desde la tregua del 8 de abril.

TRUMP INSTÓ A NETANYAHU A SUSPENDER NUEVOS ATAQUES

Trump habló por teléfono con Netanyahu desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, durante algo menos de media hora el domingo, informó un alto cargo israelí, sin dar más detalles.

La Casa Blanca y la oficina del primer ministro israelí no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump le dijo a Netanyahu durante ​la llamada que se abstuviera de ‌nuevos ataques porque "estamos cerca de lograr algo bueno sobre un acuerdo", según un representante estadounidense citado por Axios.

Desde el inicio de las conversaciones, Israel ha mantenido sus ataques en Líbano en un conflicto con Hezbolá que, según insisten los dirigentes israelíes, debe tratarse por separado de cualquier alto el fuego con Irán.

Teherán lleva tiempo afirmando que cualquier acuerdo de paz con EEUU dependería de que también se mantuviera un alto el fuego en Líbano, país que Israel invadió en marzo en persecución de combatientes de Hezbolá respaldados por Irán que lanzaron cohetes y drones a Israel en solidaridad con Teherán.

El principal negociador de ⁠paz de Irán, el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, dijo que las bases estadounidenses y los activos israelíes eran objetivos legítimos debido a actos hostiles, incluida la "violación de los acuerdos sobre Líbano".

Antes del domingo, Irán no había atacado a Israel desde que se iniciara el alto el fuego en la guerra más amplia en abril, aunque Hezbolá sí lo había hecho.

Trump ha insistido repetidamente en que Washington y Teherán estaban cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Estamos muy cerca de un acuerdo, o los voy a hacer pedazos", dijo Trump durante un programa de NBC News en una entrevista grabada emitida el domingo para conmemorar los 100 días del conflicto.

TRUMP NO QUIERE ATAQUES EN LÍBANO

Israel nunca ha detenido su campaña en Líbano, que ha causado la muerte de miles de personas y ha obligado a cientos de miles más a abandonar sus hogares.

Hezbolá, que se mantuvo al margen de las negociaciones de tregua, también ‌ha continuado con sus ataques y afirma que no entregará sus armas a menos que Israel cese sus ataques y se retire de Líbano.

Netanyahu dijo que los ataques israelíes del domingo contra las afueras del sur de Beirut, un distrito conocido como Dahiyeh y bastión histórico de Hezbolá, se ordenaron en respuesta a los ataques de Hezbolá hacia Israel.

La guerra a gran escala se ha estancado desde que Estados Unidos e Israel suspendieron los ataques contra Irán a principios de abril, con Teherán bloqueando la mayor parte del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, la principal ruta de tránsito para una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo.

Washington ha impuesto su propio bloqueo a los puertos iraníes.

Aunque ‌Washington y Teherán han afirmado estar cerca de un acuerdo preliminar para reabrir el estrecho, han intercambiado repetidamente ataques, con una escalada en los últimos días que ha incluido ataques contra Estados árabes vecinos que albergan bases estadounidenses.

Trump ha dicho que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, y se encuentra bajo presión para conseguir condiciones ‌más duras que las acordadas en 2015 ⁠bajo el mandato del entonces presidente Barack Obama en un acuerdo que Trump repudió posteriormente.

Las exigencias de Teherán incluyen el levantamiento de las sanciones estadounidenses e internacionales, el reconocimiento de su control sobre el estrecho y la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados.

Una fuente ​cercana a los planes de EEUU dijo el sábado a Reuters que Washington podría poner los activos iraníes a disposición de los vecinos del golfo Pérsico para reparar los daños causados por Irán.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo el domingo que cualquier desvío de este tipo de los activos iraníes sería ilegal y que Teherán tomaría medidas en respuesta.

Con información de Reuters