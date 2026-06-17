Israel ataca nuevamente el Líbano y Trump dice que aún podría retomar la guerra

Cumbre del G7 en Evian-les-Bains

Por Steve Holland y ​Jihed Abidellaoui

ÉVIAN-LES-BAINS, Francia/NABATIYE, Líbano, 17 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su nuevo acuerdo de alto ‌el fuego con Irán no ‌era definitivo y que podría reanudar la guerra si no queda satisfecho, mientras Israel lanzaba nuevos ataques aéreos en el Líbano, donde los combates amenazan la tregua.

"Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas en la cabeza", dijo Trump en la cumbre del G7 celebrada en Francia, refiriéndose al acuerdo alcanzado hace ​tres días.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si no me ⁠gusta, si no se portan bien, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas ‌en plena cabeza, ¿de acuerdo?", añadió.

Los líderes del G7 elogiaron el ⁠acuerdo en la cumbre, celebrada en la ⁠localidad francesa de Évian-les-Bains, a orillas del lago Lemán, a una hora en automóvil de donde está previsto que se firme el memorándum de alto ⁠el fuego con Irán en una ceremonia en Suiza el ​viernes.

Los jefes de Gobierno también exigieron un alto el ‌fuego inmediato en el Líbano. El ‌memorándum insta a poner fin a las hostilidades entre Israel y ⁠el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que han provocado el desplazamiento de más de un millón de personas.

Los combates en la zona se han atenuado, pero no han cesado desde que se alcanzó el acuerdo el ​domingo, e Israel, ‌que no formó parte de las negociaciones, dice que se reserva el derecho a usar la fuerza.

Los medios de comunicación estatales libaneses informaron el miércoles de nuevos ataques aéreos y fuego de artillería israelíes en varias localidades del sur.

Fuentes de seguridad libanesas ⁠indicaron que Hezbolá también había lanzado dos ataques con drones contra las fuerzas israelíes en el sur. El grupo no reivindicó públicamente los ataques.

En el interior de la ciudad de Nabatiye, en el sur del Líbano, situada a los pies de un castillo medieval tomado por las fuerzas israelíes, los edificios habían quedado reducidos a ruinas, en una escena que recordaba a la Franja de ‌Gaza.

Khodr Kodeih, miembro del consejo municipal, dijo a Reuters que algunos residentes desplazados habían regresado en los últimos días para comprobar el estado de sus hogares, pero que los nuevos ataques les estaban obligando de nuevo a marcharse.

"La ciudad de Nabatiye se ha quedado de nuevo desierta. Esperamos que se pueda ‌garantizar un entorno seguro para que la gente pueda regresar, porque aún no se dispone de los productos de primera necesidad", dijo Kodeih.

Los precios del petróleo ‌volvieron a caer el ⁠miércoles ante las perspectivas de reapertura del estrecho de Ormuz, con los futuros del crudo Brent cotizando a menos ​de 80 dólares por barril, por primera vez desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Con información de Reuters