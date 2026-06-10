IRSA desembarca en Mar del Plata y suma el shopping Los Gallegos

El Grupo IRSA anunció la incorporación del shopping Los Gallegos a su cartera de centros comerciales, una operación que marca el desembarco de la compañía en Mar del Plata y que contempla una inversión superior a los 20 millones de dólares. La empresa sumará así uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad balnearia, con el objetivo de fortalecer su propuesta comercial, mejorar la experiencia de los visitantes y proyectar nuevas etapas de desarrollo.

Con más de 100 años de historia, Los Gallegos forma parte de la identidad marplatense. El edificio fue reconvertido en shopping en 1994 a partir de un proyecto del estudio Pfeiffer Zurdo y, con el tiempo, se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. Su relevancia incluso fue reconocida por el Concejo Deliberante local, que lo declaró Sitio de Interés Turístico.

Desde IRSA señalaron que la intención es preservar la identidad histórica y arquitectónica del complejo mientras se impulsan mejoras para potenciar su actividad comercial. La adquisición se enmarca en la estrategia de expansión de la compañía en la provincia de Buenos Aires, donde recientemente incorporó centros comerciales en Avellaneda, Malvinas Argentinas, Haedo y La Plata.

"Mar del Plata es una ciudad muy importante para nosotros y hacía muchos años que buscábamos la oportunidad adecuada para formar parte de ella. Nos entusiasma dar ese paso con Los Gallegos, un espacio con una identidad muy fuerte y un vínculo profundo con la comunidad", afirmó Jorge Cruces, CIO de Grupo IRSA.

Dónde queda el histórico shopping

Ubicado en pleno centro marplatense, el shopping cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie comercial, 77 locales y seis accesos. Además, recibe cerca de 8 millones de visitantes por año, una cifra que durante la temporada alta puede alcanzar picos de hasta 900.000 personas por mes. Con esta operación, IRSA refuerza su presencia en el interior del país y suma un activo estratégico en una de las ciudades más importantes de la Argentina.