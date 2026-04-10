Trump advierte a Irán sobre los peajes en el estrecho de Ormuz mientras Japón libera más petróleo

Un barco se encuentra frente a la costa de la gobernación de Musandam, con vistas al estrecho de Ormuz, en la gobernación de Musandam, en Omán

El presidente de Estados ​Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán que no impusiera peajes a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, mientras que la creciente crisis energética mundial llevó a Japón a anunciar ‌el viernes una nueva liberación de ‌reservas de petróleo de emergencia.

La guerra en Irán ha dañado la producción energética del golfo Pérsico, paralizado el tráfico de petroleros y disparado los precios del petróleo en torno a un 50% en la peor crisis energética mundial, siendo los compradores asiáticos los más afectados.

"Hay informaciones de que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz", escribió Trump en una publicación en Truth Social. "Más les vale que no sea así y si lo es, más les vale que dejen de hacerlo ​ahora mismo".

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"¡Ese no es el ⁠acuerdo que tenemos!", dijo Trump.

La apertura del estrecho en el extremo sur del golfo Pérsico para ‌liberar a cientos de petroleros y otras embarcaciones bloqueadas fue una condición del ⁠alto el fuego de dos semanas anunciado el 7 de ⁠abril tras semanas de ataques que han dañado la infraestructura energética en todo el golfo Pérsico.

Un portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, Hamid Hosseini, había declarado al ⁠periódico Financial Times que Irán exigiría peajes en criptomonedas durante el alto el fuego.

IRÁN ESTABLECE ​UNA NUEVA RUTA

El jueves, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ‌de Irán también estableció una ruta especial que deben ‌seguir los buques, advirtiéndoles que naveguen por aguas iraníes alrededor de la isla de Larak ⁠para evitar el riesgo de minas navales en las rutas habituales a través del estrecho, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

El conflicto ha tenido un impacto global que va mucho más allá de las economías y el turismo del golfo Pérsico, con subidas inflacionistas de los precios de la ​energía y daños ‌en el suministro de gas natural licuado y aluminio, gas para cocinar en India, helio para los fabricantes de chips de Asia, diésel para los agricultores y combustible para aviones para las aerolíneas.

JAPÓN PLANEA UNA LIBERACIÓN DE EMERGENCIA

Japón planea liberar el equivalente a 20 días adicionales de reservas de petróleo a partir de mayo, según anunció la primera ministra ⁠Sanae Takaichi en una reunión del gabinete celebrada el viernes.

Japón depende del golfo Pérsico para aproximadamente el 95% de su petróleo. Takaichi afirmó que, para mayo, el país debería poder garantizar más de la mitad de sus importaciones a través de rutas que eviten el estrecho de Ormuz, sin dar más detalles.

Con el golfo Pérsico prácticamente cerrado, Arabia Saudí está logrando exportar a través del puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Además, en mayo Japón recibirá cuatro veces más crudo estadounidense que el año anterior, según reveló el viernes un ‌documento del Ministerio de Comercio y Economía.

PLANES DE LOS PRODUCTORES DEL GOLFO PÉRSICO

Arabia Saudí actualizó durante la noche su situación de producción, y la agencia estatal de noticias SPA informó de que los ataques iraníes habían reducido la capacidad de producción de petróleo en unos 600.000 barriles diarios y el flujo por su oleoducto Este-Oeste hacia Yanbu en unos 700.000 barriles diarios.

El principal exportador, Saudi Aramco, ha pedido a sus clientes ‌que presenten sus solicitudes para los cargamentos de mayo que se embarcarán desde Yanbu y Ras Tanura, según dos fuentes, si bien los embarques desde Ras Tanura dependen de la reapertura del estrecho.

Kuwait Petroleum Corp ha facilitado fechas ‌de carga para abril ⁠en condiciones FOB, según dos fuentes, pero estas también dependen de que se reanuden las travesías por el estrecho.

El mes pasado, KPC declaró fuerza mayor en las entregas ​debido al cierre del golfo Pérsico.

Con información de Reuters