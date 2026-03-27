Los europeos presionan a Rubio sobre el apoyo de Rusia a Irán en la reunión del G7

Ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen con países socios en la abadía de Vaux-de-Cernay, en Cernay-la-Ville, a las afueras de París, Francia.

Por John Irish y ​Andrew Gray y Humeyra Pamuk

VAUX-DE-CERNAY, Francia, 27 mar (Reuters) - Los ministros de Relaciones Exteriores europeos aprovecharon el viernes una ‌reunión del G7 con ‌el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para insistir en que Rusia está ayudando a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses en la guerra de Oriente Medio.

Rubio se unió a la segunda jornada de la reunión de ministros de las principales democracias occidentales, que se celebra en medio ​de las guerras ⁠en Irán y Ucrania, la incertidumbre económica y la ‌creciente inquietud por la impredecible política exterior de ⁠Estados Unidos bajo el mandato de ⁠Donald Trump.

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También se espera que los ministros debatan sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima del golfo Pérsico fundamental ⁠para el transporte de petróleo y gas que Irán ​ha bloqueado de facto, disparando los precios ‌de la energía y agitando los ‌mercados financieros.

Dos fuentes de seguridad occidentales y un funcionario ⁠regional cercano a Teherán dijeron a Reuters que Moscú ha estado proporcionando imágenes de satélite a Teherán y le ha ayudado a mejorar sus drones para emular las versiones ​equivalentes utilizadas ‌por Rusia contra Ucrania.

"Nos preocupan profundamente los vínculos entre Rusia e Irán, que vienen de lejos en lo que respecta a capacidades compartidas —por ejemplo, los drones proporcionados a Rusia por Irán que han participado en ⁠el conflicto de Ucrania", declaró la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper.

"También hemos visto el apoyo prestado por Rusia a Irán en el conflicto de Oriente Medio", declaró Cooper a los periodistas en la reunión celebrada en la abadía de Vaux-de-Cernay, cerca de París. "Como países del G7, tenemos un interés común en ‌reunirnos para debatir estas cuestiones".

El jueves, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que Rusia está "ayudando a Irán con información de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses" y apoyando a Teherán con drones para ‌que pudiera atacar a países vecinos y bases militares estadounidenses.

Antes de partir hacia Europa, Rubio pareció restar importancia a las preocupaciones sobre ‌las acusaciones ⁠contra Moscú. "Creo que Rusia se está concentrando principalmente en la guerra que tiene en marcha en ​este momento. Más allá de eso, no tengo nada que añadir por ahora", afirmó.

(Reporte adicional de Parisa Hafezi en Dubái y Simon Lewis en Washington; editado en español por Carlos Serrano)