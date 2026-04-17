La producción energética perdida en Oriente Medio tardará unos dos años en recuperarse, según la AIE

FOTO DE ARCHIVO. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Dr. Fatih Birol, habla durante una conferencia de prensa sobre la evolución de los mercados energéticos mundiales, en Bruselas, Bélgica

​Se necesitarán unos dos años para recuperar la producción energética perdida ‌en Oriente Medio ‌a causa del conflicto en la región, dijo Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía, en una entrevista publicada el viernes en el periódico Neue Zürcher Zeitung.

"Eso variará de ​un país ⁠a otro. En Irak, por ejemplo, ‌llevará mucho más tiempo que en ⁠Arabia Saudí. Sin embargo, ⁠estimamos que se tardará aproximadamente dos años en total en volver a alcanzar los ⁠niveles previos a la guerra", ​dijo Birol al periódico suizo.

Birol ‌añadió que el mercado ‌estaba subestimando las consecuencias de un ⁠cierre prolongado del estrecho de Ormuz.

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Los envíos de petróleo y gas que ya estaban en camino hacia sus ​destinos antes ‌de que comenzara la guerra en Irán ya han llegado, lo que ha mitigado el impacto de la escasez, señaló.

"Pero en marzo ⁠no se cargaron nuevos petroleros. No hubo nuevas entregas de petróleo, gas o combustibles a los mercados asiáticos. Esta brecha se está haciendo ahora evidente. Si no se reabre el estrecho de Ormuz, debemos prepararnos ‌para unos precios de la energía significativamente más altos", dijo.

Cuando se le preguntó si la AIE podría llevar a cabo otra liberación de reservas de petróleo de ‌emergencia tras la medida de marzo, Birol respondió que la agencia estaba preparada para ‌actuar de ⁠forma inmediata y decisiva.

"Aún no hemos llegado a ese punto, pero ​sin duda lo estamos considerando", dijo Birol.

(Redacción de Dave Graham; edición de Miranda Murray; edición en español de Paula Villalba)