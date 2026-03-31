Israel destruirá "todas las casas" en Líbano cercanas a la frontera, dice ministro de Defensa

FOTO DE ARCHIVO-Los ministros de Defensa de Israel y Grecia dialogan sobre cooperación en Atenas.

Israel destruirá todas las viviendas de las aldeas libanesas cercanas a la frontera y no se ‌permitirá el regreso a ‌sus hogares de las 600.000 personas que huyeron del sur hasta que el norte de Israel esté seguro, dijo el martes el ministro de Defensa, quien prometió infligir en la zona una destrucción similar a la de Gaza.

Israel Katz reiteró los planes israelíes de establecer una zona de ​amortiguación en el ⁠sur del Líbano, afirmando que mantendrá el control sobre ‌una franja de territorio hasta el río Litani ⁠una vez que termine la ⁠guerra con el grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

Más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas y otras 1.200 han perdido ⁠la vida en el Líbano desde que Israel ​lanzó una ofensiva contra Hezbolá el 2 ‌de marzo, desencadenada por la ‌decisión del grupo de abrir fuego en apoyo de ⁠Teherán en la guerra regional.

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El río Litani desemboca en el Mediterráneo a unos 30 kilómetros al norte de la frontera de Israel, y la zona entre este y la ​frontera israelí ‌supone casi una décima parte del territorio libanés.

El ejército israelí (FDI) ya ordenó más temprano en el mes a los residentes que abandonaran amplias zonas del sur, los suburbios meridionales de Beirut controlados por ⁠Hezbolá y los bastiones políticos del grupo en el este del Líbano.

"Al final de la operación, las FDI establecerán una zona de seguridad dentro del Líbano —una línea de defensa contra misiles antitanque— y mantendrán el control de seguridad sobre toda la zona hasta el río Litani, incluidos los puentes restantes sobre el ‌Litani", dijo Katz en un comunicado.

Asimismo, añadió que las fuerzas israelíes eliminarán a los combatientes de élite de Hezbolá, los Radwan, que se infiltraron en el sur, y destruirán todas las armas. A los residentes desplazados no se les permitirá ‌regresar al sur del Litani "hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte de Israel", añadió.

"Todas las casas de las ‌aldeas cercanas a ⁠la frontera libanesa serán destruidas, siguiendo el modelo utilizado en Rafah y Beit Hanun, en ​Gaza, con el fin de eliminar de forma permanente las amenazas cerca de la frontera para los residentes del norte", señaló.

(Escrito por Tom Perry; editado en español por Carlos Serrano)