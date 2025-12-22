EN VIVO
Irán

Irán realiza ejercicios con misiles en varias ciudades: medios estatales

22 de diciembre, 2025 | 10.56

‍Irán realizó simulacros de misiles en varias ciudades el lunes, informaron medios estatales, citando ‍fuentes no identificadas ⁠y testigos, en lo que fue el segundo ejercicio de este tipo reportado en un mes.

NBC News informó el sábado de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, iba a informar al presidente estadounidense, Donald Trump, de que cualquier expansión del programa de misiles balísticos de Irán supone ‌una amenaza que podría requerir una acción ⁠rápida.

Las potencias occidentales consideran ⁠el arsenal de misiles balísticos de Irán tanto una amenaza militar convencional para la estabilidad de Oriente ‍Medio como un posible mecanismo vector de armas nucleares en caso de ⁠que Teherán las desarrolle. ‌Irán niega cualquier intención de construir bombas atómicas.

El canal en Telegram de la radiotelevisión pública iraní y el semioficial Nournews publicaron videos de lo que parecían lanzamientos de misiles, sin ‌especificar ‌el lugar.

Sin embargo, los medios dijeron que los lanzamientos tuvieron lugar desde la capital, Teherán, y las ciudades de Isfahán y Mashhad. Reuters no pudo verificar de ​forma independiente la autenticidad de los videos.

Más tarde el lunes, los medios de comunicación estatales citaron "fuentes informadas" que negaban que se hubieran probado misiles y afirmaban que las imágenes difundidas eran de "aviones a gran altitud". No se proporcionó ninguna aclaración sobre los ‍informes contradictorios.

La NBC informó que a los funcionarios israelíes les preocupa que Irán esté reconstituyendo los centros de enriquecimiento nuclear que Estados Unidos bombardeó en junio, y se estaban preparando para informar ​a Trump de las opciones de atacar de nuevo el programa de misiles.

La armada de élite de ​la Guardia Revolucionaria iraní realizó este mes un ejercicio de dos días destinado a contrarrestar ⁠amenazas extranjeras, disparando misiles balísticos y de crucero contra objetivos simulados en el golfo Pérsico.

Con información de Reuters

