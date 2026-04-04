Irak cierra importante paso fronterizo comercial de Shalamcheh con Irán tras ataques aéreos

FOTO DE ARCHIVO: Vehículos circulan por el paso fronterizo de Shalamcha, entre Irak e Irán, en Basora

​Irak cerró el paso fronterizo de Shalamcheh con Irán después de ‌que unos ataques ‌aéreos en el lado iraní causaron la muerte de un ciudadano iraquí, informaron el sábado fuentes de seguridad, lo que ha cortado una vía de suministro vital.

El paso fronterizo constituye ​una de ⁠las principales rutas para la importación ‌a Irak de hortalizas y ⁠otros productos alimenticios procedentes ⁠de Irán, dijeron comerciantes y funcionarios fronterizos. Cualquier interrupción prolongada puede afectar rápidamente ⁠al abastecimiento de los mercados locales.

Las ​fuentes indicaron que al ‌menos cinco iraquíes resultaron ‌gravemente heridos en los ataques, que ⁠alcanzaron una zona de recepción de pasajeros en el lado iraní.

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La policía iraquí recuperó el cadáver de ​un hombre, ‌mientras que los heridos fueron trasladados al hospital, la mayoría en estado crítico.

Las autoridades fronterizas iraquíes dijeron que los funcionarios iraníes ⁠les habían notificado que el tráfico de camiones y pasajeros se restablecería en las próximas horas, una vez finalizados los trabajos en los sistemas de tránsito y pasaportes.

Pocas horas después de los ataques ‌cerca de Shalamcheh, las autoridades fronterizas iraquíes también detuvieron brevemente el tráfico en el paso fronterizo de Safwan con Kuwait tras informar de explosiones en el ‌lado kuwaití, afirmaron funcionarios iraquíes de seguridad y fronteras.

Los funcionarios añadieron que vieron drones ‌sobrevolando la ⁠zona momentos antes de las explosiones.

Con información de Reuters