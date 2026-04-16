Funcionarios EEUU advierten a países europeos que deben esperar retrasos en entrega de armas

Por Gram Slattery y Humeyra Pamuk
WASHINGTON, 16 abr (Reuters) - Funcionarios estadounidenses informaron a sus homólogos europeos de que es probable que se retrasen algunos envíos de armas ya contratados, ya que la guerra de Irán sigue agotando las reservas de armamento, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato ya que las comunicaciones no eran públicas, indicaron que varios países europeos se verán afectados, incluidos algunos de la región báltica y de Escandinavia.
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Algunas de las armas en cuestión fueron adquiridas por países europeos en el marco del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS), pero aún no han sido entregadas, añadieron las fuentes. Es probable que esas entregas se retrasen, según las fuentes.
La Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
(Reportaje de Gram Slattery y Humeyra Pamuk; edición de Don Durfee y Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)