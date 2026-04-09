Familias identifican cuerpos mutilados en hospital de Beirut tras los ataques israelíes

En un hospital de Beirut, las familias en duelo identifican los cuerpos destrozados de los muertos en los ataques israelíes

Por Emilie Madi y ​Maya Gebeily

BEIRUT, 9 abr (Reuters) - Las ambulancias que llegaron el jueves a un hospital de Beirut se saltaron la sala de urgencias ‌y se dirigieron directamente ‌al depósito de cadáveres, donde unos médicos agotados descargaron una sucesión de bolsas con restos humanos para que los familiares los identificaran antes del entierro.

Casi 24 horas después de los ataques más mortíferos de Israel contra la capital libanesa en décadas, los equipos de rescate seguían trabajando para recuperar cuerpos mutilados de entre los escombros de los ​edificios destruidos.

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Más de 300 ⁠personas murieron en todo el Líbano el miércoles, incluidas las ‌víctimas de los ataques contra el centro de Beirut, ⁠que se perpetraron sin previo aviso.

Entre ellas ⁠se encontraban el hermano y el sobrino adolescente de Kheir Hamiyeh, de 54 años. Ambos murieron en un ataque contra Hay el-Sellum, un ⁠barrio densamente poblado de Beirut.

"Estamos esperando porque hay tanta gente, ​hay tantos mártires (...) todos ellos niños y mujeres", ‌dijo Hamiyeh frente al depósito de ‌cadáveres del Hospital Universitario Rafik Hariri.

El ataque israelí, que forma parte ⁠de una campaña que, según Israel, tiene como objetivo al grupo armado Hezbolá, alineado con Irán, destruyó su hogar e hirió a su joven sobrina Khadija, que estaba a su lado con vendajes ​en la ‌cara.

"Su padre murió. Su hermano murió. Solo le queda un hermano. ¿Qué se supone que debemos hacer?", dijo Hamiyeh.

La madre de Khadija, Zeinab, contó a Reuters entre sollozos que tuvo que bajar ella sola los cuerpos de su marido y de ⁠su hijo de 13 años hasta la planta baja.

El servicio de protección civil del Líbano dijo que al menos 92 personas murieron en los ataques de Israel contra Beirut el miércoles, y otras 61 personas perecieron en los suburbios del sur de Beirut.

Un rescatista a las puertas del Hospital Rafik Hariri dijo que había pasado todo el miércoles y el jueves ‌tratando de sacar a las víctimas de bloques de apartamentos pulverizados por toda la ciudad.

"Estamos recomponiendo a las personas porque están todas cortadas en diferentes partes del cuerpo. Nunca había visto nada igual", dijo el socorrista, que habló con Reuters bajo condición de anonimato porque no estaba ‌autorizado a hacer declaraciones con la prensa.

Los familiares que esperaban a la entrada del depósito de cadáveres sollozaban y llamaban a otros miembros de la ‌familia para decirles ⁠que habían logrado identificar a un ser querido en el interior. Tres mujeres estaban acurrucadas en la acera, sosteniéndose ​unas a otras para no desmayarse.

"Las cifras son altas, la situación es desastrosa y dolorosa", dijo a periodistas el director del hospital, el doctor Mohammad al-Zaatari.

(Texto de Maya Gebeily. Editado en español por Javier Leira)