El Programa Mundial de Alimentos advierte de una crisis de seguridad alimentaria en Líbano

FOTO DE ARCHIVO. Voluntarios transportan cajas de ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en una escuela convertida en refugio en Beirut, tras una escalada de violencia entre Hezbolá e Israel

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 10 abr (Reuters) - Líbano se enfrenta a una crisis de seguridad alimentaria debido a ‌que la guerra con ‌Irán está interrumpiendo el suministro de productos dentro del país, según informó el viernes el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

El frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se vio sometido ​a nuevas tensiones ⁠el viernes, un día antes de que ‌se esperara que negociaran en Pakistán, ya ⁠que Washington acusó a ⁠Teherán de incumplir sus promesas sobre el estrecho de Ormuz e Israel lanzó ataques contra Líbano que, ⁠según Irán, violan la tregua.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Lo que estamos ​presenciando no es solo una ‌crisis de desplazamiento, sino que ‌se está convirtiendo rápidamente en una crisis ⁠de seguridad alimentaria", dijo la directora del Programa Mundial de Alimentos en el país, Allison Oman, en comentarios por videoconferencia desde Beirut.

Advirtió de ​que ‌los alimentos se estaban volviendo cada vez más inasequibles debido al aumento de los precios y a la creciente demanda entre las familias desplazadas.

Líbano se enfrenta a ⁠una crisis de dos vertientes, en la que algunos mercados se han colapsado por completo —especialmente en el sur, donde más del 80% de los mercados han dejado de funcionar—, mientras que los de Beirut están sometidos a una presión cada vez mayor, ‌señaló Oman.

Muchos comerciantes informan de que les queda menos de una semana de reservas de alimentos básicos, añadió.

La capacidad para hacer llegar la ayuda alimentaria a zonas de difícil acceso en el sur, ‌que se ha enfrentado a intensos bombardeos aéreos israelíes desde el 2 de marzo, se estaba volviendo cada ‌vez más ⁠difícil.

Un convoy del PMA que entró en el sur esta semana tardó más ​de 15 horas, cuando normalmente habría tardado unas pocas horas.

Con información de Reuters