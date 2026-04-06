El Kremlin dice que todo Oriente Medio está "en llamas"

Se observa humo elevándose sobre la plaza Azadi tras un ataque, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Teherán, Irán

El Kremlin dijo el lunes que la guerra con ‌Irán se ‌estaba intensificando tanto en su alcance geográfico como en su impacto económico, y que toda la región de Oriente Medio estaba "en llamas" debido a los ataques ​de Estados ⁠Unidos e Israel contra la ‌República Islámica.

El presidente de ⁠EEUU, Donald Trump, ⁠en una publicación en redes sociales llena de improperios, amenazó el Domingo ⁠de Pascua con atacar ​las centrales eléctricas y ‌los puentes de ‌Irán el martes si no ⁠se reabre el estrecho de Ormuz.

Cuando Reuters le preguntó por los comentarios de Trump, el ​portavoz ‌del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que Rusia los había visto, pero que el Kremlin prefería ⁠no hacer comentarios al respecto.

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"Observamos que el nivel de tensión en la región está aumentando y sigue creciendo", dijo Peskov. "De hecho, toda la región está en llamas. Todas ‌estas son consecuencias muy peligrosas y negativas de la agresión desatada contra Irán".

"La geografía de este conflicto se ha ampliado, y ahora ‌todos somos conscientes de las consecuencias que esto tiene, incluidas consecuencias muy ‌muy ⁠negativas para la economía mundial."

Con información de Reuters