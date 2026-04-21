EEUU ve posible un acuerdo con Irán, persisten las dudas antes del fin de la tregua

Un soldado del ejército pakistaní camina por las instalaciones del Hotel Serena, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para la segunda fase de las conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán

Estados Unidos se mostró convencido de que las conversaciones de paz con Irán se celebrarían en Pakistán, y un alto responsable iraní afirmó que Teherán estaba considerando participar, pero seguían existiendo importantes obstáculos e incertidumbre a medida que se acercaba el fin del alto el fuego.

El presidente ‌de EEUU, Donald Trump, quiere un acuerdo que evite nuevas ‌subidas del precio del petróleo y sacudidas en los mercados bursátiles, pero ha insistido en que Irán no puede disponer de los medios para desarrollar un arma nuclear. Teherán espera aprovechar su control del estrecho de Ormuz para alcanzar un acuerdo que evite el reinicio de la guerra, alivie las sanciones, pero no obstaculice su programa nuclear.

El responsable iraní, en declaraciones a Reuters, dijo que Teherán estaba "evaluando positivamente" su participación en las conversaciones, a pesar de haberlas descartado anteriormente, pero subrayó que no se había tomado ninguna decisión.

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Una fuente pakistaní involucrada en las conversaciones dijo que había impulso para que las negociaciones se reanudaran el miércoles y que Trump podría asistir en persona, o de forma virtual, si se llegara a firmar un acuerdo.

"Las cosas avanzan y las conversaciones van por buen camino para mañana", ​dijo la fuente el martes bajo condición de ⁠anonimato.

BAJADA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO ANTE EL OPTIMISMO SOBRE NEGOCIACIONES

Los precios del petróleo caían y las acciones se recuperaban en las primeras operaciones en Asia ‌el martes ante la expectativa de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se reanuden esta semana, después de ⁠que las reuniones anteriores en Islamabad fracasaran sin llegar a un acuerdo. Los precios del ⁠petróleo habían subido alrededor de un 6% en las operaciones del lunes debido a las dudas sobre las conversaciones.

Los futuros del crudo Brent bajaban 54 centavos, o un 0,6%, hasta los 94,94 dólares el barril, y el West Texas Intermediate estadounidense para mayo perdía 1,11 dólares, o un 1,2%, hasta los 88,50 dólares.

Sin embargo, la tensión ⁠seguía siendo alta, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó el martes a Estados Unidos por lo que calificó de ataque ​contra el buque mercante iraní Touska el fin de semana, exigiendo la liberación inmediata del buque, su tripulación y ‌sus familias.

"Irán utilizaría todos sus medios para defender sus intereses nacionales y ‌su seguridad, y para proteger los derechos y la dignidad de sus ciudadanos (...) Estados Unidos asumiría toda la responsabilidad de cualquier nueva escalada en ⁠la región", afirmó, según los medios estatales iraníes.

Fuentes de seguridad marítima afirmaron el lunes que era probable que el buque transportara lo que Washington considera artículos de doble uso que podrían ser utilizados por el ejército a bordo. El Mando Central de EEUU dijo que la tripulación del Touska no había acatado las repetidas advertencias durante un periodo de seis horas y que el buque había violado el bloqueo estadounidense.

China, el principal comprador de crudo iraní, ha expresado su preocupación por la "interceptación ​forzosa".

El ministro de Asuntos ‌Exteriores iraní, Abás Araqchi, había declarado el lunes que las violaciones de la tregua por parte de Washington constituían un obstáculo importante para el proceso diplomático, mientras que el principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó a Trump en la red social X de aumentar la presión mediante un bloqueo de los puertos iraníes.

Según Baqer Qalibaf, Trump se engañaba al intentar "convertir la mesa de negociaciones en una mesa de sumisión", y añadió que Irán rechaza las negociaciones bajo amenaza.

"VAN A NEGOCIAR", SEGÚN TRUMP

Miles de personas han perdido la vida a causa de los ataques ⁠estadounidenses e israelíes contra Irán y de la invasión israelí de Líbano llevada a cabo en paralelo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. El conflicto ha provocado una conmoción histórica en el suministro energético mundial y el temor a que un combate prolongado pueda llevar a la economía mundial al borde de la recesión.

Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Irán levantó y poco después volvió a imponer su propio bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Pakistán, en su papel de mediador, ha presionado a Washington para que ponga fin a su bloqueo.

Trump dijo el lunes en la cadena John Fredericks Media Network que Irán negociaría, pero reiteró que Washington no permitiría que Teherán desarrollara un arma nuclear.

"Van a negociar ‌y, con suerte, llegarán a un acuerdo justo y reconstruirán su país, pero no tendrán —cuando lo hagan— un arma nuclear", dijo Trump.

Estados Unidos no ha especificado cuándo terminará el alto el fuego de dos semanas. Una fuente pakistaní involucrada en las conversaciones dijo que expiraría a las 20:00 hora del Este del miércoles, o a medianoche GMT o a las 3:30 del jueves en Irán.

PAKISTÁN SE PREPARA PARA LAS NEGOCIACIONES

Pakistán se ha estado preparando para acoger las conversaciones a pesar de la incertidumbre sobre si se llevarían a cabo. Se han desplegado cerca de 20.000 efectivos de seguridad por todo Islamabad, según informaron las autoridades.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, viajará a ‌Pakistán el martes para las conversaciones sobre Irán, informó Axios el lunes basándose en la información de fuentes estadounidenses.

Una fuente había declarado anteriormente a Reuters que Vance se encontraba en Estados Unidos el lunes, desmintiendo las informaciones de que ya se dirigía a Pakistán.

Trump advirtió el domingo que Estados Unidos destruiría todos los puentes y centrales eléctricas de Irán ‌si este rechazaba sus condiciones, continuando ⁠con una tendencia reciente de amenazas de este tipo.

Irán ha afirmado que, si Estados Unidos atacara su infraestructura civil, Irán atacaría centrales eléctricas y plantas desalinizadoras en sus vecinos árabes del golfo Pérsico.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en ​el programa "Hannity" de Fox News que Estados Unidos estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Irán.

"Gracias al éxito de la operación militar y a su estilo (por Trump) de negociación de línea dura, estamos a punto de alcanzar un acuerdo", dijo Leavitt.

"Y si no es así, el presidente, como comandante en jefe, sigue teniendo a su disposición una serie de opciones que no teme utilizar".

Con información de Reuters