EEUU paraliza el comercio marítimo de Irán a pesar del optimismo por nuevas negociaciones

El Mtm Rotterdam, un buque cisterna para productos químicos y petróleo, permanece anclado en el puerto de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, EEUU

Estados Unidos dijo el miércoles ​que sus fuerzas armadas habían bloqueado por completo el comercio marítimo hacia y desde Irán, a pesar de que el presidente Donald Trump había declarado que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra podrían reanudarse esta semana.

Trump ‌dijo que las negociaciones entre representantes estadounidenses e iraníes ‌podrían reanudarse en Pakistán en los próximos dos días, y el vicepresidente JD Vance, quien dirigió las conversaciones del fin de semana que concluyeron sin avances, dijo que se sentía optimista respecto a la situación actual.

"Creo que van a ser dos días increíbles", dijo Trump al reportero de ABC News Jonathan Karl, y añadió que no creía que fuera necesario prorrogar el alto el fuego de dos semanas que finaliza el 21 de abril.

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"Podría acabar de cualquier manera, pero creo que es preferible llegar a un acuerdo porque así podrán reconstruir", dijo Trump, según una publicación de Karl en la red social X. "Ahora tienen un régimen diferente. Pase lo que pase, hemos eliminado ​a los radicales".

Dirigentes de Pakistán, Irán ⁠y el golfo Pérsico también afirmaron que los equipos de negociación de EEUU e Irán podrían regresar a Pakistán esta semana, ‌aunque una fuente iraní de alto rango señaló que no se había fijado ninguna fecha.

A pesar del tono ⁠optimista, más buques estaban siendo rechazados bajo el bloqueo estadounidense de los puertos ⁠iraníes, incluido el petrolero Rich Starry, sancionado por EEUU y de propiedad china, que el miércoles se dirigía de vuelta al estrecho de Ormuz tras salir del golfo Pérsico.

El almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de EEUU, dijo que las fuerzas estadounidenses habían paralizado ⁠por completo el comercio marítimo hacia y desde Irán, que, según él, alimenta el 90% de la economía iraní.

"En menos ​de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han detenido por completo ‌el comercio económico que entra y sale de Irán por ‌mar", escribió Cooper en una publicación en X.

Anteriormente, el ejército estadounidense había informado de que había interceptado ocho petroleros vinculados ⁠a Irán desde el inicio del bloqueo el lunes, según el Wall Street Journal.

REGRESO A ISLAMABAD

En declaraciones al New York Post el martes, Trump dijo que es probable que sus negociadores regresen, gracias en gran parte al "gran trabajo" que el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, estaba haciendo para moderar las conversaciones.

Más tarde ese mismo martes, en un acto celebrado en Georgia, el vicepresidente ​de EEUU, JD Vance, ‌dijo que Trump quería llegar a un "gran acuerdo" con Irán, pero que existía mucha desconfianza entre ambos países.

"El problema no se va a resolver de la noche a la mañana", dijo.

Los indicios de acuerdo diplomático para poner fin al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, contribuyeron a calmar los mercados petroleros, lo que hizo que los precios de referencia bajasen por segundo día consecutivo el miércoles. Las bolsas asiáticas subían, mientras que el dólar, considerado un valor ⁠refugio, se estabilizaba tras caer por séptima sesión consecutiva el día anterior.

La guerra ha llevado a Irán a cerrar de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial a nivel mundial para el transporte de crudo y gas, y a interrumpir los envíos desde el golfo Pérsico a los compradores globales, especialmente en Asia y Europa.

Unas 5.000 personas han perdido la vida en las hostilidades, de las cuales unas 3.000 en Irán y 2.000 en Líbano.

PUNTOS DE DESACUERDO

Las ambiciones nucleares de Irán fueron un punto de fricción clave en las conversaciones del fin de semana. Estados Unidos había propuesto una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear por parte de Irán, mientras que Teherán había sugerido una paralización ‌de entre tres y cinco años, según fuentes cercanas a las propuestas.

En Seúl, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo que la duración de cualquier moratoria sobre el enriquecimiento de uranio iraní era una decisión política y que era posible que Teherán aceptara un acuerdo como gesto de fomento de la confianza.

EEUU también ha presionado para que se retire de Irán todo el material nuclear enriquecido, mientras que Teherán ha exigido que se levanten las sanciones internacionales contra el país.

Una fuente involucrada en las negociaciones en Pakistán dijo que ‌las conversaciones extraoficiales mantenidas desde el fin de semana habían logrado avances para salvar esa brecha, acercando a ambas partes a un acuerdo que podría presentarse en una nueva ronda de negociaciones.

Sin embargo, las perspectivas de paz se complican por el hecho de que Israel ha seguido atacando Líbano, donde ‌tiene como objetivo a Hezbolá, un ⁠grupo miliciano respaldado por Irán. Israel y EEUU afirman que esa campaña no está cubierta por el alto el fuego, mientras que Irán insiste en que sí lo está.

El martes, Reino Unido, Canadá, Japón y otros ​siete países condenaron los asesinatos de cascos azules de la ONU en Líbano y pidieron "el cese urgente de las hostilidades".

El comunicado se publicó tras la muerte de tres cascos azules indonesios el mes pasado. Los países acogieron con satisfacción el alto el fuego acordado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Con información de Reuters