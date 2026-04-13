EEUU detalla límites de bloqueo en Ormuz y al menos dos buques dan media vuelta

Un hombre se sienta en el muelle mientras un barco permanece anclado

Por Jonathan Saul ​y Arathy Somasekhar

LONDRES/HOUSTON, 13 abr (Reuters) - El ejército estadounidense detalló el lunes los límites de su ‌bloqueo del estrecho ‌de Ormuz, indicando que se extendería hacia el este hasta el golfo de Omán y el mar Arábigo, mientras que datos de seguimiento de buques mostraron que dos barcos dieron media vuelta en el estrecho al entrar en vigor el bloqueo.

En ​una nota dirigida ⁠a los navegantes sobre el bloqueo, cuyo ‌objetivo es arrebatar a Irán el control ⁠del estrecho, el Mando Central ⁠de Estados Unidos dijo: "Cualquier buque que entre o salga de la zona bloqueada sin autorización estará sujeto ⁠a interceptación, desvío y captura".

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"El bloqueo no ​impedirá el tránsito neutral a través ‌del estrecho de Ormuz hacia ‌o desde destinos no iraníes".

El bloqueo comenzó ⁠a las 1400 GMT del lunes.

Los datos del servicio de seguimiento MarineTraffic mostraron que el petrolero Rich Starry, que zarpó el lunes del fondeadero ​de Sharjah, ‌frente a la costa de Dubái, con rumbo a China, dio media vuelta minutos después de acercarse al estrecho, al igual que un segundo buque, el Ostria.

Sin embargo, ⁠dos petroleros vinculados a Irán salieron del golfo Pérsico el lunes a través del estrecho antes del bloqueo previsto por Estados Unidos, según datos de transporte marítimo de Kpler y LSEG.

Ambos se encontraban entre al menos ocho buques que transitaron por el estrecho el ‌lunes antes del bloqueo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana para poner fin a la guerra de seis semanas, lo que ‌hizo que los precios del petróleo volvieran a superar los 100 dólares por barril.

El bloqueo aumenta la incertidumbre ‌sobre cómo ⁠transitarán los buques por esta vía marítima crucial, utilizada para transportar una quinta ​parte de los suministros mundiales de petróleo y gas.

(Reportaje de Jonathan Saul y Arathy Somasekhar; edición de Jason Neely, Keith Weir, David Gaffen y Cynthia Osterman)