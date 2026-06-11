Irán y EEUU cruzan ataques por segundo día consecutivo y ponen en riesgo el alto al fuego

Simpatizantes de Hezbolá portan banderas y pancartas durante una manifestación en los suburbios del sur de Beirut, Líbano

​Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques aéreos el jueves por segundo día consecutivo, y el presidente Donald Trump prometió nuevos ataques si Teherán no acepta de inmediato un acuerdo de paz.

La escalada de las hostilidades comenzó anteriormente esta semana, con el derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del ‌estrecho de Ormuz, lo que desencadenó una serie de ataques de ‌represalia en todo Irán y contra bases estadounidenses en la región.

Se trata de la amenaza más grave para el frágil alto el fuego acordado en abril, lo que empañó las esperanzas de un rápido fin a la guerra que comenzó a finales de febrero con ataques aéreos conjuntos masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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El ejército estadounidense dijo que sus últimos ataques tenían como objetivo "capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea en todo Irán" en respuesta a lo que calificó de "agresión injustificada y continuada" de Teherán.

Trump dijo al reportero de Fox News Trey Yingst el miércoles por la noche que los ataques estadounidenses cesarían en breve, pero que reanudaría los bombardeos intensivos si los líderes iraníes no firmaban un acuerdo con Estados Unidos de inmediato, según escribió Yingst en la red social X.

Los precios del ​petróleo subían casi 3 dólares tras la amenaza ⁠de Trump de una escalada, y ampliaban sus avances en las primeras operaciones bursátiles asiáticas del jueves.

El Mando Central del Ejército anunció que los ataques habían ‌concluido unas cuatro horas después de su inicio, poco después de la medianoche en Teherán.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de ⁠Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó que había lanzado contraataques contra 18 objetivos militares estadounidenses ⁠en bases aéreas de Kuwait y Baréin, así como contra la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Baréin.

Posteriormente, dijo que también había atacado la base aérea de Al-Azraq, en Jordania, por segunda noche consecutiva, lanzando 12 misiles balísticos contra la base estadounidense.

Las defensas aéreas de Kuwait estaban enfrentándose a objetivos aéreos hostiles, según ⁠informó el ejército de este aliado de EEUU, mientras que las defensas aéreas de Baréin interceptaron y destruyeron los ataques aéreos iraníes, según dijo ​un asesor de medios del rey de Baréin en X.

EEUU DESMIENTE LA AFIRMACIÓN DE IRÁN DE QUE EL ESTRECHO ESTÁ ‌CERRADO

El alto mando militar conjunto de Irán también advirtió de que dispararía contra ‌cualquier buque que intentara atravesar el estrecho de Ormuz, que lleva meses prácticamente cerrado. Medios iraníes afirmaron que se había disparado contra dos buques estadounidenses.

El ⁠Mando Central de EEUU negó que el estrecho estuviera cerrado o que se hubiera atacado a ninguno de sus buques, afirmando que los buques mercantes seguían transitando por el estrecho a pesar de las amenazas de Irán.

Agencias de noticias iraníes informaron de explosiones en varias ciudades de este país de 93 millones de habitantes, entre ellas Sirik, Kargan, Bandar Abbas, Minab y Karaj, cerca del estrecho, así como en Varamin, mucho más al norte, cerca del mar Caspio.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ​presentó la medida como un ‌esfuerzo para obligar a Irán a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Los ataques "promoverían nuestros intereses militares y también reforzarían nuestra posición diplomática", dijo a los periodistas durante una visita al Mando Central en Florida.

"Les daremos un duro golpe esta noche y esperamos que Irán tome una buena decisión", dijo. "Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas".

Estados Unidos e Irán han intercambiado disparos en varias ocasiones desde que se estableció el alto el fuego provisional, a pesar de que los negociadores han intentado sin éxito poner fin a la guerra, que dura ya cuatro ⁠meses.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que se está cerca de un acuerdo, aunque no ha habido señales de un avance decisivo, al mismo tiempo que ha amenazado con reanudar los bombardeos.

En la madrugada del miércoles, el ejército estadounidense atacó defensas aéreas y emplazamientos de radar alrededor del estrecho de Ormuz tras el derribo el lunes de un helicóptero de combate estadounidense cerca de esta vía navegable estratégica.

Irán respondió con ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin. Un funcionario estadounidense dijo que no se produjeron daños significativos.

Irán acusó a EEUU de atacar embalses que suministraban agua potable a diez pueblos y de violar el derecho internacional.

"No se trata de daños colaterales, sino de un crimen de guerra calculado y una violación flagrante de los derechos humanos", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghei.

El Pentágono no respondió de inmediato a una ‌solicitud de comentarios.

La guerra ha causado miles de muertos y ha interrumpido aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo crudo y gas natural licuado, lo que ha provocado un fuerte aumento de los precios.

Irán ha bloqueado el tráfico a través del estrecho de Ormuz, mientras que EEUU ha mantenido su propio bloqueo sobre los puertos iraníes.

El conflicto se ha convertido en un quebradero de cabeza político para la Casa Blanca, mientras las encuestas muestran que la popularidad de Trump se hunde ante la indignación de los votantes por los altos precios de la gasolina.

Algunos republicanos han expresado abiertamente su preocupación por que la impopularidad de la guerra pueda costarles el control del Congreso en las elecciones ‌de mitad de mandato de noviembre.

CONTINÚAN LOS ENFRENTAMIENTOS EN LÍBANO

Los combates continuaron en una guerra paralela en Líbano entre Israel y los milicianos de Hezbolá, respaldados por Irán.

Los ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano causaron la muerte de al menos 13 personas el miércoles, según fuentes de seguridad libanesas, mientras que Hezbolá reivindicó nuevos ataques contra las fuerzas israelíes.

El ‌ejército israelí dijo que se identificaron dos "lanzamientos" ⁠que cayeron junto a una zona donde operan los efectivos israelíes en el sur de Líbano, después de que sonaran las sirenas en varias zonas del norte de Israel a primera hora del jueves.

Las exigencias de Teherán incluyen el fin de los ataques de Israel ​en Líbano, el levantamiento de las sanciones contra Irán, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control sobre el estrecho.

Trump dice que Irán debe poner fin a sus restricciones al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. También afirma que cualquier acuerdo de paz debe garantizar que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear. Irán niega tener tal ambición.

Con información de Reuters