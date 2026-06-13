Irán y EEUU a punto de alcanzar acuerdo preliminar, pero Teherán descarta firma el domingo

Los buques están anclados en el estrecho de Ormuz, como se puede ver desde Musandam.

Irán afirmó el sábado que podría firmar el acuerdo marco de paz con Estados Unidos en los próximos días, pero desestimó la sugerencia del mediador, Pakistán, de que se firmaría en las próximas 24 horas.

Estados Unidos e Irán dieron a entender ‌el viernes que estaban cerca de alcanzar un acuerdo ‌para poner fin a tres meses de guerra y un funcionario de la Administración estadounidense afirmó que ambas partes habían acordado un texto y que Washington esperaba firmar un acuerdo inicial en los próximos días.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró el sábado que ambas partes habían acordado un marco para un acuerdo de paz y que Islamabad se estaba preparando para una firma electrónica, a la que seguirían conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

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Sharif sugirió que el acuerdo inicial podría firmarse el domingo, pero los medios estatales citaron posteriormente al portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, diciendo que era necesario actuar con cautela a la hora de comentar fechas.

"Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta ​de la firma del memorando de entendimiento, ⁠aunque no será mañana", declaró Baghaei, según se citó.

"No se puede descartar que esto ocurra en los próximos días. Sin embargo, debido ‌a las dudas de la otra parte, debemos ser cautelosos a la hora de hacer comentarios sobre este proceso".

Ambas ⁠partes han dado repetidamente la impresión de estar cerca de un acuerdo inicial para ⁠poner fin a la guerra sin haber firmado ningún tratado, pero Sharif declaró en X que "estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz".

El presidente estadounidense Donald Trump no hizo comentarios de inmediato, pero compartió la publicación de Sharif.

La guerra comenzó con los ataques de Estados Unidos ⁠e Israel contra Irán el 28 de febrero. A continuación, Irán disparó contra objetivos militares estadounidenses en el Golfo y militantes ​de Hezbolá en el Líbano dispararon contra Israel, lo que desencadenó una reanudación del conflicto entre ‌Israel y el grupo alineado con Irán.

La guerra ha causado la muerte ‌de miles de personas, principalmente en Irán y el Líbano, y ha provocado un fuerte aumento de los precios mundiales de ⁠la energía, con Irán bloqueando de facto el estrecho de Ormuz —una arteria fundamental para el suministro mundial de petróleo— y Estados Unidos bloqueando los puertos iraníes.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un ataque aéreo el primer día de la guerra y posteriormente fue sustituido como líder supremo por su hijo Mojtaba. El funeral de Jamenei comenzará en Teherán el 4 de julio y concluirá con su entierro en ​su ciudad natal, la ‌ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país, el 9 de julio, según informaron medios estatales el sábado.

¿QUÉ INCLUYE EL ACUERDO?

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró el viernes que, aunque aún eran posibles cambios en el acuerdo, el documento provisional demostraba que su país había salido fortalecido del conflicto.

"Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos", declaró el viernes en la televisión estatal.

Horas después de esas declaraciones, las fuerzas estadounidenses derribaron varios drones de ataque iraníes de ⁠un solo uso que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz, según informó a Reuters una fuente, que dijo que los drones habían supuesto una amenaza para el tráfico comercial. El Mando Central estadounidense confirmó posteriormente la acción y afirmó que la vía marítima estaba abierta.

El memorando de entendimiento propuesto prevé la reapertura del estrecho y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, según afirmaron fuentes de todas las partes implicadas en las conversaciones. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán —la justificación declarada por Trump para iniciar la guerra— tendrían lugar posteriormente.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, declaró el viernes a periodistas que el acuerdo cumplía los objetivos fundamentales de Trump y situaba las negociaciones "en una posición muy, muy buena".

Los términos del ‌borrador descritos a Reuters por múltiples fuentes indican que Estados Unidos comenzaría a liberar miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y levantaría las sanciones sobre sus exportaciones de petróleo, a cambio de que Irán abriera el estrecho.

El programa nuclear de Irán se abordaría durante un periodo de 60 días de conversaciones. El funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo conduciría en última instancia al desmantelamiento del programa nuclear de Irán, con la destrucción y retirada de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Pero Araqchi afirmó que Irán, que según las fuentes no ha aceptado el desmantelamiento de su programa ‌nuclear, quería conservar el uranio en forma diluida.

Las propuestas también incluyen el debate sobre posibles reparaciones de guerra para Teherán y el abandono de las antiguas exigencias de Estados Unidos de limitar el programa de misiles de Irán, según las fuentes. El funcionario estadounidense desmintió esa versión.

ISRAEL NO FORMARÁ PARTE DEL MEMORANDO

El primer ‌ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que ⁠su país no formaría parte del acuerdo. Ha chocado con Trump por las exigencias de Estados Unidos de que Israel frene su acción militar en el Líbano para permitir que Washington alcance un acuerdo con Teherán.

Araqchi afirmó que ​el acuerdo pondría fin a la guerra en el Líbano, lo que implicaría la retirada israelí de las zonas ocupadas.

El ministro de Defensa de Israel afirmó que no se retiraría. Un alto funcionario israelí señaló que Israel espera conservar su libertad para actuar contra las amenazas.

Con información de Reuters