Irán hace alarde de su control del estrecho tras el fracaso de la negociación de paz

Soldados participan en una operación de incautación del buque portacontenedores MSC Francesca, según informa la televisión estatal iraní.

Irán hizo alarde el jueves de su control reforzado sobre el estrecho de Ormuz con un vídeo en el que se veía a sus comandos asaltando un enorme buque de carga, tras el fracaso de las ‌conversaciones de paz que Washington esperaba que abriera el ‌corredor marítimo más importante del mundo.

La televisión estatal emitió durante la noche imágenes de tropas enmascaradas que se acercaban en una lancha rápida gris junto al MSC Francesca, subían por una escalera de cuerda hasta una escotilla en el casco y saltaban al interior blandiendo rifles.

Las imágenes, presentadas con una banda sonora al estilo de las películas de acción y sin comentarios, también incluían vistas de otro barco, el Epaminondas. Irán anunció que había capturado a ambos el miércoles, a los que acusó de intentar cruzar el estrecho sin permisos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

EEUU ABORDA OTRO PETROLERO

Washington, que se ha enfrentado a buques iraníes en aguas internacionales para ​imponer su propio bloqueo, dijo que ⁠había abordado otro petrolero, el Majestic, en el océano Índico el jueves. Esto parecía referirse a un superpetrolero, también llamado ‌Phonix, avistado por última vez frente a las costas de Sri Lanka con 2 millones de ⁠barriles de crudo a bordo.

Irán, que ha bloqueado de facto el estrecho ⁠a los buques que no sean propios desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en febrero, se ha quedado con el control aparente de la vía marítima desde que se suspendieron las conversaciones de paz de última hora el martes, ⁠horas antes de que expirara un alto el fuego de dos semanas.

En medio de los esfuerzos diplomáticos para ​reiniciar las conversaciones fallidas, una fuente iraní de alto rango dijo el jueves a Reuters ‌que Irán podría considerar asistir a una reunión en Pakistán, ‌pero solo si se levanta el bloqueo estadounidense y se liberan los buques iraníes incautados.

En una publicación matutina en ⁠Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había ordenado a la Armada "disparar y matar" a las embarcaciones iraníes que colocaran minas en el estrecho, y que intensificara la actividad de desminado.

La publicación no mencionaba medidas para hacer frente a los otros medios que Irán ha usado para bloquear la navegación en la ruta: principalmente lanchas rápidas, misiles y drones.

El jefe ​del poder judicial ‌iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, dijo que los buques mercantes atacados en el estrecho habían "enfrentado la ley". Las lanchas rápidas y los drones marinos iraníes se refugiaban en cuevas marinas frente a una isla cercana al estrecho e impedían que la Armada de Estados Unidos se acercara, señaló.

El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Hajibabaei, contó que los primeros ingresos procedentes del peaje que Irán estaba cobrando a los buques que transitaban por el estrecho se ⁠habían transferido al banco central. No dio más detalles sobre quién lo había pagado ni sobre la cuantía.

OBJETIVOS NO LOGRADOS

Teherán afirma que no considerará la apertura del estrecho, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, hasta que Estados Unidos levante el bloqueo al transporte marítimo iraní, que Washington impuso durante el alto el fuego y que Teherán califica de violación de dicha tregua.

Trump canceló las amenazas de reanudar los ataques contra Irán en las últimas horas del alto el fuego el martes, pero se niega a levantar el bloqueo. No ha habido una prórroga formal del alto el fuego y no se ‌han anunciado planes para nuevas conversaciones.

Los iraníes, que soportaron seis semanas de bombardeos estadounidenses e israelíes antes del alto el fuego del 8 de abril, describieron un ambiente angustiante bajo la amenaza de nuevos ataques.

"En una situación que no es ni paz ni guerra, las cosas dan algo de miedo. En todo momento piensas que Israel o Estados Unidos podrían lanzar un ataque", dijo Arash, de 35 años, un empleado del Gobierno en Teherán, a Reuters por teléfono. "No puedes tomar decisiones sobre el futuro".

Hasta ahora, Washington no ‌ha logrado los objetivos que Trump se fijó al inicio de la guerra: privar a Irán de la capacidad de atacar a sus vecinos, poner fin a su programa nuclear y facilitar que su pueblo derroque a su Gobierno.

Irán conserva misiles y drones capaces de alcanzar ‌a sus vecinos, así como ⁠un arsenal de uranio altamente enriquecido que, según estimaciones del organismo de control nuclear de la ONU, supera los 400 kilos. Sus gobernantes, que mataron a miles de personas para sofocar un levantamiento popular ​en enero, no se han enfrentado a ninguna oposición organizada desde que comenzó la guerra.

Irán, en cambio, ha ganado influencia al tomar el control del estrecho a pesar de las amenazas de Trump, quien advirtió a Irán en las redes sociales este mes que abriera el estrecho «o vivirán en el infierno —¡YA VERÁN!».

Con información de Reuters