Los CDC de EEUU no publicarán informe que muestra eficacia de vacuna contra COVID-19

FOTO DE ARCHIVO: Un cartel se encuentra en el exterior del campus Roybal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia

​Un informe que demuestra la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 no ha podido publicarse en la revista ‌científica más importante de ‌los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, informó el miércoles un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés).

"Los informes científicos se revisan de forma rutinaria en múltiples niveles para garantizar que cumplen con los más altos estándares antes de su ​publicación", dijo el ⁠portavoz del HHS, Andrew Nixon.

Añadió que existían dudas sobre el "enfoque ‌metodológico utilizado para estimar la eficacia de la ⁠vacuna" y que, por ello, "el manuscrito no ⁠fue aceptado para su publicación" en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR) de los los Centros para el Control y ⁠la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

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El ​MMWR es uno de los principales medios de ‌la agencia para publicar hallazgos ‌y orientaciones sobre salud pública, y sus informes son seguidos ⁠de cerca por médicos, investigadores y funcionarios de salud estatales.

El Washington Post, que fue el primero en dar la noticia el miércoles, informó a principios de este mes de que los ​CDC habían ‌retrasado la publicación del informe que mostraba que las vacunas redujeron las visitas a urgencias y las hospitalizaciones entre adultos sanos en aproximadamente la mitad el invierno boreal pasado.

Bajo el liderazgo del secretario de Salud, Robert ⁠F. Kennedy Jr., un activista antivacunas, un panel de asesores sobre vacunas descartó en septiembre una recomendación generalizada sobre las vacunas contra el COVID-19 y afirmó que estas solo deberían administrarse tras una decisión compartida con un profesional sanitario.

Desde entonces, esa recomendación ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal, mientras el caso sigue su curso.

La ‌controversia sobre la publicación se produce tras los crecientes retos a los que se enfrenta la investigación sobre las vacunas contra el COVID-19, después de que Pfizer y BioNTech anunciaron en abril que habían suspendido un gran ensayo en Estados Unidos de su vacuna ‌actualizada contra la enfermedad en adultos sanos de entre 50 y 64 años, ya que la baja participación impedía que el estudio generara ‌los datos que ⁠buscaban las autoridades reguladoras.

Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo productos importantes para sus fabricantes, aunque ​la demanda ha caído drásticamente desde los picos de la pandemia.

Con información de Reuters