Hollywood después de la muerte: la IA “resucita” a Val Kilmer para protagonizar una nueva película.

Val Kilmer volvió a protagonizar una película tras su muerte, en abril de 2025, gracias al uso de inteligencia artificial. Lejos de tratarse de un cameo o una aparición breve, el actor tiene un papel completo generado digitalmente, lo que reavivó una discusión profunda sobre los límites tecnológicos, éticos y artísticos de la industria audiovisual.

Algo poco conocido por el público es que el vínculo entre Kilmer y estas tecnologías comenzó en Top Gun: Maverick (2022), donde el actor, que había perdido gran parte de su voz a raíz de un cáncer de garganta, pudo volver a hablar en pantalla gracias a herramientas que reconstruyeron su tono original a partir de grabaciones previas. Aquella escena, breve pero emotiva, funcionó como un antecedente clave de lo que vendría después.

Tras su muerte en 2025, la industria dio un paso más. En el film As Deep as the Grave (2026), Kilmer no solo recupera su voz, sino también su imagen, gestualidad y presencia durante gran parte del metraje. La reconstrucción fue posible mediante el uso combinado de deepfakes, modelos de voz entrenados con archivos históricos y sistemas de aprendizaje automático que integran movimientos, expresiones y sincronización.

Cómo se recreó a Val Kilmer con el uso de inteligencia artificial

El proceso técnico, según trascendió, permite recrear escenas completas en cuestión de minutos una vez que el sistema fue entrenado. El resultado es una versión digital del actor que envejece, interpreta y se mueve con un nivel de realismo que desafía las fronteras entre lo humano y lo artificial.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la utilización de la imagen de Kilmer contó con la autorización de su familia y se desarrolló bajo lineamientos del sindicato SAG-AFTRA. Los realizadores sostienen que la intención fue respetar el legado del actor y completar una obra que él mismo había iniciado en vida. Sin embargo, ese aval no alcanzó para evitar la polémica.

Imagen generada con IA sobre cómo luciría Val Kilmer en 2026.

Mientras algunos sectores celebraron la película como un homenaje emocional que permite extender la obra de artistas fallecidos, otros señalaron una sensación inquietante asociada al llamado “uncanny valley”, ese efecto que generan las representaciones casi humanas pero no del todo reales. También surgieron cuestionamientos éticos sobre el uso de la imagen y la autoría de una actuación creada por algoritmos.

Estudios y plataformas ya exploran el uso de inteligencia artificial para rejuvenecer actores, licenciar identidades digitales o incluso generar interpretaciones sin necesidad de rodajes físicos. En paralelo, crecen las discusiones legales sobre los derechos de imagen y las condiciones de uso de estas tecnologías. En ese contexto, los sindicatos comenzaron a negociar nuevas cláusulas para proteger a los intérpretes frente al avance de la IA, mientras que figuras del medio buscan resguardar su identidad digital ante posibles usos no autorizados.

La “resurrección” digital de Val Kilmer marca así un punto de inflexión. Por primera vez, un actor fallecido protagoniza una película sin haber participado físicamente en su rodaje. Este avance redefine sin dudas los límites de la industria audiovisual y genera debates de todo tipo.