Irán expresa su apoyo a Hezbolá y pone en duda un acuerdo de paz más amplio

El sur del Líbano se llena de humo tras un ataque israelí, visto desde Nabatiye, Líbano

​Irán ha reafirmado su apoyo a su aliado libanés, Hezbolá, y ha exigido a Israel que se retire del sur de Líbano, lo que pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta un acuerdo provisional para ‌poner fin al conflicto más amplio entre Estados Unidos ‌e Irán.

Irán ha puesto como condición para cualquier acuerdo de paz con Washington que se alcance un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, con el fin de resolver la guerra regional, que ya lleva cuatro meses, y reanudar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

La última ronda de combates entre Hezbolá e Israel estalló a principios de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. Hezbolá dijo que sus acciones eran en apoyo a Teherán.

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"Esta guerra solo terminará cuando también termine en Líbano", dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, a la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen a última hora ​del jueves.

"El fin de la guerra ⁠en Líbano debe ir acompañado de la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que han ocupado", dijo.

Estos comentarios se ‌produjeron después de que el líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazara un pacto negociado por Estados Unidos ⁠entre Israel y el Gobierno libanés para detener los combates en Líbano. ⁠El acuerdo no preveía la retirada israelí y Hezbolá no había participado en las negociaciones.

Israel ha continuado con los ataques en el sur de Líbano y ha afirmado que sus fuerzas no se retirarán ni detendrán las operaciones en el país.

LOS COMBATES SE INTENSIFICAN ⁠EN LA REGIÓN A PESAR DE LOS ALTOS EL FUEGO

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, dijo que ​Hezbolá había "hecho grandes sacrificios en la reciente guerra y es nuestro aliado. Por lo tanto, ‌apoyamos a Hezbolá y seguimos firmemente comprometidos con nuestras obligaciones ‌con ellos".

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias semioficial Mehr, advirtió a Israel de que no cumpliera sus amenazas ⁠de reanudar los ataques contra la capital libanesa, Beirut.

"Hoy volvemos a advertir a este siniestro régimen que abandone Líbano. Deben saber que Líbano será una parte inseparable de cualquier acuerdo y de cualquier alto el fuego".

En Washington, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que creía que se estaban logrando avances en Líbano y que el país merecía tener paz, y añadió: "Esto lleva mucho tiempo ​así, ya saben".

Junto ‌con Líbano, los residentes de Gaza, el norte de Israel y Kuwait han estado bajo ataque esta semana, a pesar de los altos el fuego negociados por Estados Unidos que, según Trump, implicaban "atacar de forma más moderada", en lugar de un cese total de los combates.

El miércoles, las fuerzas iraníes y estadounidenses intercambiaron ataques en el golfo Pérsico en uno de los episodios de combate más intensos desde principios de abril, cuando un alto el fuego ⁠detuvo las hostilidades a gran escala.

El viernes, un presunto ataque con drones obligó a suspender la carga de petróleo en la terminal de Mina al Fahal, en Omán, tras una explosión, según dijeron dos fuentes cercanas, pero luego se reanudaron las operaciones normales.

UN ACUERDO PROVISIONAL DEJARÍA TEMAS COMPLEJOS PARA MÁS ADELANTE

Después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán lanzó misiles y drones contra los países del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses y detuvo en gran medida el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

El comercio sigue muy por debajo de sus niveles anteriores a través de esta vía marítima, que antes transportaba alrededor de una quinta ‌parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado.

El conflicto ha disparado los precios del petróleo y ha interrumpido las cadenas de suministro de otros productos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió el viernes que estaba empujando a millones de personas hacia el hambre debido al aumento de los costos del combustible y el transporte.

Estados Unidos e Irán han mantenido negociaciones, en gran medida indirectas, para alcanzar un acuerdo provisional que ponga fin a la guerra y deje cuestiones como el programa nuclear iraní para futuras ‌negociaciones.

Como parte de cualquier acuerdo, Teherán quiere acceso a miles de millones de dólares en ingresos petroleros, exenciones de las sanciones a las exportaciones de crudo, el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos y influencia sobre el estrecho.

Trump, quien ha afirmado que su máxima prioridad es impedir ‌que Irán consiga armas nucleares, ⁠dijo a los periodistas que Washington no necesitaba un acuerdo con Irán para extraer uranio enriquecido del país.

"No creo que pudieran detenernos si quisiéramos, pero no hay razón para hacerlo", dijo en el Despacho Oval. "Está ​enterrado".

Irán afirma que su programa atómico tiene fines pacíficos. El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamid-Reza Haji Babaei, dijo el viernes que el enriquecimiento de uranio era un derecho de Irán y que Trump no había entendido que la "bomba atómica más poderosa" de Irán era el estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters