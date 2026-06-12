Inflación del NEA: uno por uno, el aumento de todos los rubros según el INDEC

Como cada mes, este jueves 11 de junio se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 2,6% durante mayo.

Ese número significó un descenso del 0,1% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,7%), al mismo tiempo que se situó por encima que la media nacional, que se ubicó en 2,1%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue del 17,6%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 14,7%.

Con respecto al acumulado en la región desde mayo de 2025, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Alimentos y bebidas no alcohólicas (13,91%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,63%), Transporte (3,94%). Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Educación (0,46%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,61%), Comunicación (0,90%) y Bienes y servicios varios (0,90%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Verduras, tubérculos y legumbres (8,2%), Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. (4,2%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Carnes y derivados (0,4%), Café, té, yerba y cacao (1,4%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de mayo fue de 2,1%, con una leve desaceleración respecto del abril previo. De acuerdo con el Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 14,7 en 2026, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo el año.

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