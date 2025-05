Milei contra la industria: empresas riojanas operan a media máquina tras la caída del consumo

Desde la asunción del presidente Javier Milei, las industrias del país encendieron las alarmas por lo que golpea la apertura de importaciones a la industria nacional. En ese marco, las empresas textiles nacionales informaron que usan el 46,4% de las maquinarias que tienen disponibles para producir, una realidad que golpea de lleno a La Rioja por tener desde hace años un gran desarrollo en el rubro.

Es el INDEC quien elabora el índice de la utilización de la capacidad instalada en la industria, y fue así que en este relevamiento partió de una muestra de 700 empresas en todo el país. En este marco, en febrero, las textiles mostraron un 46,4% de utilización de la capacidad productiva.

He aquí una mejora del 0,8% en términos interanuales ya que se ubicaba en 45,6%, pero todavía se encuentra 12,7 puntos abajo de cuando asumió el actual presidente libertario. Es decir, en noviembre del 2023, la capacidad utilizada era del 59,1%.

Una brutal caída de la producción

Esta baja relacionada con el descenso de las ventas de las empresas de ropa, repercute de manera directa en ventas, por ende, en una disminución en la producción. Estos rubros concentran más del 50% de los trabajadores del parque industrial riojano.

Cabe señalar que La Rioja y Catamarca cuentan con casi el 40% de la producción en todo el país. Al respecto, el informe del organismo de estadísticas y censos expresó en sus informes a nivel nacional que "la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 58,6% en febrero, nivel superior al del mismo mes de 2024, que fue de 57,6%".

Inversiones: Quintela mostró en Rusia y China el potencial riojano

Mientras las políticas económicas del Gobierno nacional perjudican la producción y generan desempleo, el Gobernador riojano realizó una importante misión internacional para abrir nuevos mercados, atraer inversiones extranjeras y consolidar la estrategia provincial de crecimiento en sectores clave como la minería, la energía y la producción.

En diálogo con los medios locales, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, explicó que el contexto global "ofrece nuevas oportunidades", y remarcó que los "productos como la uva, las pasas y el vino que antes eran provistos por otros países, hoy encuentran en La Rioja una posibilidad concreta de exportación”.

Bazán destacó los convenios firmados con empresas rusas y chinas. En el caso de China, remarcó la firma de un convenio con la empresa Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd., que ya tiene representantes en Argentina y proyecta iniciar tareas de exploración minera junto a EMSE. También se abrieron posibilidades concretas para el desarrollo del Parque Eólico Arauco, con empresas interesadas en proyectos de energía renovable.