La Rioja fortalece la capacitación de sus profesionales con convenios en potencias del exterior

En el marco de la decisión de La Rioja de fortalecer la capacitación de sus profesionales, la provincia informó convenios para potenciar la formación en el exterior. Es por eso, que en el marco del programa Cooperación Técnica y Económica (ITEC) de la India, los riojanos podrán participar de un intercambio formativo superior.

La promoción de estas becas está gestionado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la provincia que, informa que las mismas ya se encuentran abiertas y están dirigidas a profesionales riojanos interesados en profundizar sus conocimientos en el área en el que se desarrollan. Las inscripciones cierran el 21 de noviembre de 2025.

Entre las especificaciones para perfeccionarse se encuentran áreas como: gobernanza, telecomunicaciones, comunicación para el desarrollo, digitalización de la gestión pública y emergencias médicas. Entre las propuestas más innovadoras se encuentran capacitaciones en gestión de activos financieros, planificación institucional educativa, documentalismo y producción audiovisual, desarrollo de aplicaciones móviles en español y entrenamiento especializado en yoga, entre otras.

Inscripciones y requisitos

Los cursos disponibles tienen un plazo de inscripción que se extiende hasta el viernes 21 de noviembre de 2025, con fechas de inicio programadas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Es requisito excluyente ser profesional o equivalente idóneo según el área del curso, contar con pasaporte vigente, certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla y certificación de idioma inglés.

El Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC, por sus siglas en inglés) es la principal plataforma de desarrollo de capacidades del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de la India. Fue creado en 1964, el ITEC es uno de los mecanismos institucionales más antiguos para el desarrollo de capacidades internacionales, habiendo capacitado a más de 200.000 funcionarios de más de 160 países, tanto del sector civil como del de defensa.

La información completa y las inscripciones están disponibles a través del correo: relacionesexteriore@larioja.gob.ar

La Rioja abre sus mercados a India

Se realizó un encuentro de cooperación entre cámaras empresariales locales de La Rioja y representantes de la Embajada de la India en Argentina. El objetivo fue avanzar en acuerdos que impulsen la inserción internacional de productos riojanos y abran nuevas oportunidades de inversión en sectores clave de la economía provincial.

En diálogo con el medio local Radio La Torre, el vicepresidente de la Cámara Empresarial Riojana, Daniel Sbiroli, explicó que durante la primera reunión, desarrollada en el Polo Tecnológico, se abordaron temas vinculados con la formación académica en áreas de vanguardia como inteligencia artificial, Big Data, desarrollo de software y call centers, ámbitos en los que la India es un referente mundial.