Trump dice que no le preocupaba la derrota de Orbán en Hungría, según ABC News

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa al salir de la Casa Blanca rumbo a la Base Conjunta Andrews, en Washington, D.C., Estados Unidos

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el ‌martes al periodista ‌de ABC News Jonathan Karl que no le preocupaba la derrota de Viktor Orbán en Hungría y que le gusta el nuevo primer ministro, ​Peter Magyar.

"Creo ⁠que el nuevo va a ‌hacer un buen trabajo; ⁠es un buen ⁠hombre", dijo Trump al reportero.

Trump le dijo al periodista que no ⁠sabía si habría cambiado ​algo el hecho de ‌que él hubiera ‌ido a Hungría en lugar ⁠del vicepresidente J. D. Vance para hacer campaña a favor de Orbán.

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"Iba muy por ​detrás", ‌dijo Trump. "No me involucré mucho en esta (elección). Aunque Viktor es un buen hombre".

Trump había respaldado a Orbán en ⁠los días previos a las elecciones, llegando incluso a intervenir brevemente la semana pasada en un mitin de campaña en Hungría, cuando Vance llamó por teléfono ‌a su jefe al subir al escenario.

Sin embargo, Orbán perdió el poder tras 16 años en el cargo, ya que los ‌húngaros votaron en masa a favor de una línea proeuropea encabezada por ‌su ⁠rival de centroderecha, Peter Magyar.

Con información de Reuters