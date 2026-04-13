Los húngaros miran a un futuro diferente tras la aplastante victoria de Magyar, partidario de la UE

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen tomada con un dron muestra a personas reunidas para celebrar al otro lado del río Danubio, frente al edificio del Parlamento, tras conocerse los resultados parciales de las elecciones parlamentarias, en Budapest, Hungría

Por Anita Komuves y Anna Magdalena ​Lubowicka

BUDAPEST, 13 abr (Reuters) - Los húngaros se despertaron el lunes en un terremoto político, después de que la aplastante victoria de la oposición de centro-derecha tuviera repercusiones desde Washington hasta Kiev, lo que provocó ‌un repunte en los mercados locales y ‌convirtió Budapest en un lugar de fiesta.

Las implicaciones de las elecciones se extendieron mucho más allá de las fronteras de este país sin litoral de menos de 10 millones de habitantes, ya que el primer ministro nacionalista saliente, Viktor Orbán, era un aliado clave tanto del presidente estadounidense Donald Trump como del ruso Vladimir Putin, y había frustrado los esfuerzos europeos por ayudar a la Ucrania devastada por la guerra.

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Los partidarios del partido Tisza, del ganador de las elecciones, Peter Magyar, esperan que pueda desbloquear miles de millones de fondos de ​la Unión Europea congelados por ⁠preocupaciones sobre los estándares democráticos, reforzar el Estado de derecho y exigir responsabilidades a quienes acusan de ‌irregularidades bajo el Gobierno anterior gracias a su mayoría cualificada de dos tercios.

"Es un ⁠inmenso honor que nos hayáis dado el poder para formar un ⁠gobierno con el mayor número de votos jamás recibido y para trabajar durante los próximos cuatro años por una Hungría libre, europea, funcional y humana", publicó Magyar en la red social X el lunes.

El florín húngaro ⁠se disparaba un 2,5% hasta alcanzar su máximo en más de cuatro años frente al euro ​el lunes, mientras que la bolsa de Budapest subía casi un 3% ante ‌la expectativa de que los fondos de la UE ‌comiencen a fluir.

Los líderes de la UE, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los oponentes ⁠demócratas de Trump en Estados Unidos han acogido con gran satisfacción la victoria de Magyar. Orbán ha bloqueado un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) destinado a Ucrania, devastada por la guerra.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que la toma de decisiones en la UE, incluso en lo que ​respecta a Rusia, resultaría ‌más fácil tras la victoria de Magyar.

El Kremlin dijo el lunes que Rusia respetaba la elección de los votantes húngaros y que mantendría lo que denominó "vínculos pragmáticos" con el nuevo gobierno de Budapest.

"QUEREMOS PERMANECER EN LA UNIÓN EUROPEA"

En Budapest, muchos residentes se recuperaban de las desenfrenadas celebraciones que llenaron las calles de la capital hasta bien entrada la madrugada.

Entre los que se ⁠dejaron llevar estaba Zsolt Hegedus, uno de los principales candidatos a ministro de Sanidad, cuyos pasos de baile en el escenario tras el discurso de Magyar se hicieron virales en Internet.

Los partidarios de Tisza expresaron el lunes por la mañana su optimismo sobre el fin de las relaciones conflictivas de Orbán con Bruselas.

"Formamos parte de la Unión Europea y queremos permanecer en la Unión Europea", dijo el ingeniero de redes Gyula Ferenc Teleki.

Magyar se ha comprometido a llevar a cabo una amplia campaña anticorrupción, que incluye una mayor independencia judicial y normas más estrictas en materia de ‌contratación pública para ayudar a garantizar la liberación de los fondos de la UE.

El domingo, Magyar pidió la dimisión del fiscal general de Hungría, de los presidentes del Tribunal Supremo y de la autoridad reguladora de los medios de comunicación, así como de otros funcionarios, alegando que las instituciones públicas del país habían sido secuestradas por los partidarios de Orbán durante los últimos 16 años.

"No puedo creerlo...", dijo Peter, que se negó a dar su apellido, ‌con la voz quebrada por la emoción al hablar del resultado de las elecciones.

"Tenemos tantos problemas porque el Estado húngaro no está en buenas condiciones, pero creo que contamos con muchos fondos de la UE, que llegarán, y quizá el ‌nuevo Gobierno tenga una ⁠mejor forma de gobernar este país".

Algunos conservadores, entre ellos un exministro polaco al que Orbán concedió asilo en Hungría, lamentaron el resultado electoral.

"La Polonia conservadora y Europa han perdido un ​bastión muy importante", dijo Marcin Romanowski, que formó parte del anterior Gobierno nacionalista de Ley y Justicia de Polonia. La fiscalía polaca lo busca por estar acusado de abuso de poder.

Con información de Reuters