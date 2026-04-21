El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que las normas anti-LGBTQ de Hungría infringen la ley

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera transgénero se exhibe durante una marcha tras la aprobación por el parlamento húngaro de una ley que prohíbe a las comunidades LGBTQ+ celebrar la marcha anual del Orgullo en Budapest, Hungría

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el ‌martes que ‌el Gobierno saliente de Hungría infringió la legislación europea con normas que prohíben o restringen el acceso a contenidos LGBTQ+, lo que estigmatiza y margina a las ​personas gais y ⁠trans.

La sentencia podría suponer una ‌prueba para el futuro ⁠de la política social ⁠bajo el nuevo líder de Hungría, Peter Magyar, quien puso fin al ⁠mandato de 16 años del ​primer ministro Viktor Orbán ‌con una victoria ‌aplastante en las elecciones del 12 ⁠de abril.

Los derechos LGBTQ+ se vieron mermados bajo el mandato de Orbán, quien el año ​pasado supervisó ‌la prohibición de las marchas del Orgullo y permitió que la policía utilizara cámaras de reconocimiento facial para identificar ⁠a los asistentes. Magyar, antiguo miembro del partido de derecha Fidesz de Orbán, hizo campaña a favor de la igualdad, pero ha evitado adoptar una postura clara sobre los derechos ‌LGBTQ+.

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El tribunal europeo dictaminó que Hungría había actuado en contravención del artículo 2 del Tratado de la UE, que establece los valores fundamentales ‌del bloque de 27 miembros. También consideró que la legislación húngara infringía la ‌libertad de ⁠prestar y recibir servicios, así como las leyes de ​protección de datos.

Con información de Reuters