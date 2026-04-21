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HUNGRIA

El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que las normas anti-LGBTQ de Hungría infringen la ley

21 de abril, 2026 | 06.33

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el ‌martes que ‌el Gobierno saliente de Hungría infringió la legislación europea con normas que prohíben o restringen el acceso a contenidos LGBTQ+, lo que estigmatiza y margina a las ​personas gais y ⁠trans.

La sentencia podría suponer una ‌prueba para el futuro ⁠de la política social ⁠bajo el nuevo líder de Hungría, Peter Magyar, quien puso fin al ⁠mandato de 16 años del ​primer ministro Viktor Orbán ‌con una victoria ‌aplastante en las elecciones del 12 ⁠de abril.

Los derechos LGBTQ+ se vieron mermados bajo el mandato de Orbán, quien el año ​pasado supervisó ‌la prohibición de las marchas del Orgullo y permitió que la policía utilizara cámaras de reconocimiento facial para identificar ⁠a los asistentes. Magyar, antiguo miembro del partido de derecha Fidesz de Orbán, hizo campaña a favor de la igualdad, pero ha evitado adoptar una postura clara sobre los derechos ‌LGBTQ+.

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El tribunal europeo dictaminó que Hungría había actuado en contravención del artículo 2 del Tratado de la UE, que establece los valores fundamentales ‌del bloque de 27 miembros. También consideró que la legislación húngara infringía la ‌libertad de ⁠prestar y recibir servicios, así como las leyes de ​protección de datos.

Con información de Reuters

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