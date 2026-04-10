Los vuelos de Lufthansa se ven afectados por una huelga de la tripulación de cabina

Aviones del Grupo Lufthansa aparcados en la pista durante una huelga del sindicato UFO, que representa a la tripulación de cabina de Lufthansa, en el aeropuerto de Fráncfort, Alemania

​Los vuelos de Lufthansa se vieron gravemente afectados el viernes debido a una huelga de un día ‌convocada por el sindicato ‌de tripulantes de cabina UFO, la tercera huelga de la aerolínea en dos meses, lo que repercutió en las operaciones de sus centros de operaciones de Fráncfort y Múnich.

La huelga, que se prolongó desde las 00:01 hasta las 22:00 hora local (del jueves a ​las 2201 GMT ⁠al viernes a las 2000 GMT), afectó a ‌todas las salidas de Lufthansa desde los ⁠principales centros de operaciones, mientras ⁠que la tripulación de cabina de Cityline participó en otros nueve aeropuertos alemanes. Según el operador aeroportuario Fraport, decenas ⁠de miles de pasajeros se verán afectados por ​cancelaciones y retrasos.

UFO dijo que la ‌huelga se debe a las ‌negociaciones sin resolver sobre las condiciones laborales de ⁠19.000 tripulantes de cabina y las condiciones de despido de unos 800 empleados de Cityline, la aerolínea de enlace de Lufthansa que está reduciendo sus ​operaciones.

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"Esta escalada ‌se veía venir desde hace tiempo", dijo Harry Jaeger, responsable de las negociaciones por parte de UFO. "Nos hubiera gustado mucho evitarla".

Fraport , el operador del aeropuerto de Fráncfort, informó de que ⁠se cancelaron unos 580 vuelos, lo que afectó a unos 72.000 pasajeros de los 1.350 vuelos programados y los 155.000 pasajeros previstos para ese día. Las cifras, señaló Fraport, abarcan todas las aerolíneas que operan en el aeropuerto, no solo Lufthansa, y pueden variar a medida que ‌avance el día.

El director de marca de Lufthansa Airlines, Jens Ritter, criticó la huelga por considerarla "completamente desproporcionada" y dijo: "Las regulaciones del pasado no nos llevarán al futuro, tenemos que hablar con el sindicato sobre esto". También señaló ‌que la aerolínea ofrece unas de las mejores condiciones laborales del sector.

Las huelgas anteriores de la tripulación de cabina ‌y los pilotos ⁠de Lufthansa en febrero y marzo provocaron numerosas cancelaciones ante los continuos conflictos laborales ​en la aerolínea insignia de Alemania.

Con información de Reuters