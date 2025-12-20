EEUU deniega visados a funcionarios electorales hondureños en medio de caos del recuento de votos

FOTO DE ARCHIVO: Marlon Ochoa, secretario del organismo electoral hondureño, se dirige a los medios de comunicación

El Secretario ‍de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que el Departamento de Estado ha denegado la ‍solicitud de visado de ⁠Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras, y ha revocado el visado de Mario Morazán, presidente del Tribunal Electoral de Honduras.

Las elecciones presidenciales de Honduras se celebraron el 30 de noviembre, pero casi tres semanas después aún no está claro quién será el próximo presidente del país.

Las caóticas elecciones se han visto sacudidas por un torpe proceso de recuento ‌de votos, acusaciones de fraude y la intervención ⁠de Estados Unidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El Departamento ha rechazado ⁠la solicitud de visado de Marlon Ochoa y ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a otra persona por socavar ‍la democracia en Honduras", dijo Rubio en un comunicado. "Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir ⁠a quienes impiden el recuento de ‌votos en Honduras", añadió.

Ochoa y Morazán no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

Semanas antes de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras, Ochoa había dicho que una prueba de funcionamiento expuso ‌profundas fallas ‌en el sistema de conteo de votos: sólo el 36% de las boletas de práctica fueron procesadas.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras inició el jueves el largamente demorado recuento manual de alrededor del 15% ​de los votos emitidos en las elecciones del mes pasado, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió el miércoles que el consejo iniciara inmediatamente el recuento de papeletas.

El consejo electoral culpó a las protestas de impedirle iniciar el recuento manual de papeletas que, según dijo, presentaban incoherencias y, por ‍tanto, fueron excluidas del recuento inicial.

El recuento manual podría cambiar fácilmente el resultado preliminar de las elecciones, que dio al conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, un estrecho margen de 43.000 votos -de los más de 3 millones emitidos- sobre el candidato del ​Partido Liberal de centro-derecha Salvador Nasralla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó a Asfura y sugirió que el apoyo de ​Washington a Honduras estaba condicionado a que Asfura ganara las elecciones.

El consejo tiene hasta el 30 de diciembre para ⁠declarar al ganador de las elecciones, que asumiría el cargo a finales de enero para un mandato de cuatro años.

Con información de Reuters