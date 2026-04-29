Hegseth, del Pentágono, defiende la guerra contra Irán y afirma que no es un atolladero

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, trató de defender la guerra contra Irán en unas encendidas declaraciones ante el Congreso el miércoles, afirmando que no es un atolladero, al tiempo que tachó a los legisladores demócratas de "incompetentes" por criticar el impopular conflicto.
Hegseth testificó ante el Congreso por primera vez desde que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra Irán el 28 de febrero, lo que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina.
La popularidad del presidente Donald Trump se ha visto muy mermada desde que comenzó el conflicto y solo el 34% de los estadounidenses aprueba el conflicto con Irán, frente al 36% de mediados de abril y el 38% de mediados de marzo, reveló una encuesta de Reuters/Ipsos.
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Los demócratas acribillaron a Hegseth con preguntas sobre el conflicto de duración indefinida, y el representante John Garamendi lo calificó de "atolladero" y de "desastre político y económico a todos los niveles".
Hegseth respondió de forma airada.
"¿Lo llama atolladero, entregando propaganda a nuestros enemigos? Debería avergonzarse por esa declaración", dijo Hegseth, arremetiendo contra los congresistas demócratas, a los que calificó de "imprudentes, incompetentes y derrotistas".
"No diga: 'Por un lado apoyo a las tropas, y por otro, una misión de dos meses es un atolladero' (...) ¿A quién está animando aquí? ¿A quién apoya?", se preguntó.
Con información de Reuters