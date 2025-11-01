Dulce o Truco, una propuesta para impulsar el crecimiento de la comunidad gastronómica de Formosa

Formosa llevará adelante una nueva edición del Mercado Comunitario de Emprendedores, coordinada por la Subsecretaría de Empleo del gobierno de la provincia. Esto será durante todo el fin de semana en las instalaciones del Galpón G del Paseo Costanero. Además de sorteos y una amplia galería de feriantes en el marco de Halloween.

A través de este evento lúdico con disfraces de niños y adultos, el objetivo es fortalecer el trabajo de los emprendedores locales y ofrecer un espacio de encuentro comunitario cultural y recreativo. Estará abierta al público de manera gratuita a partir de las 18 horas.

“Esta iniciativa parte de los propios emprendedores que se organizaron para diseñar las actividades y programar los juegos, sorteos y premios en conjunto con la Subsecretaría de Empleo de la provincia, que viene acompañando este tipo de jornada”, expresó a medios locales, Magalia Barreiro, administradora de La Casa del Emprendedor.

La administradora además invitó a los más pequeños a llevar bolsitas o canastas para juntar las golosinas y cosas dulces que los emprendedores les repartirán: “Tendremos concursos de disfraces para niños, niñas y adultos, con premios para los mejores elegidos. También, show de K-pop y competencia de Ramen para mayores de 18 años”.

“El mercado comunitario es para toda la familia. Habrá juegos recreativos, una amplia galería de feriantes, gastronómicos y emprendedores y espectáculos”, exclamó. Durante la noche, los adultos podrán disfrutar del patio cervecero y degustar la gastronomía local.

El MCE: un espacio clave para el crecimiento de los emprendimientos formoseños

El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE), impulsado por la Subsecretaría de Empleo de Formosa, se convirtió en una plataforma clave para quienes buscan fortalecer sus proyectos o iniciar un emprendimiento. A través de asesoramiento personalizado, capacitaciones gratuitas y un espacio de comercialización, el programa acompaña a los emprendedores en cada etapa de su desarrollo, brindándoles herramientas para potenciar sus negocios y ampliar sus oportunidades en el mercado.

El MCE no solo ofrece un espacio para exhibir y vender productos, sino que también garantiza una formación integral en áreas fundamentales como marketing, publicidad, finanzas, costos, uso de billeteras virtuales y diseño de logos.

Además, abarca una amplia variedad de rubros, incluyendo gastronomía, producción artesanal, viveros, artículos de limpieza y productos cárnicos. Esta diversidad facilita que los emprendedores formoseños accedan a nuevas oportunidades y lleguen a un público más amplio.