Insfrán se mostró optimista tras el triunfo del peronismo en PBA: "Necesitamos que pongan un freno a la crueldad de Milei"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este martes 9 la inauguración de un moderno Centro Cívico en Fortín Cabo Primero Lugones, dando inicio a una extensa agenda de actos en distintas localidades del interior provincial. Durante su discurso, el mandatario aludió a las recientes elecciones bonaerenses, donde el peronismo se impuso en las urnas sobre La Libertad Avanza.

En el acto, Insfrán destacó la importancia de acercar servicios del Estado a la comunidad y, al mismo tiempo, trazó un encendido discurso político en el que cuestionó con dureza al presidente Javier Milei. “Necesitamos llenar el Congreso de representantes que pongan un freno a la crueldad de Milei”, afirmó durante su discurso.

En ese sentido, el mandatario formoseño recordó los últimos movimientos de los mercados tras la derrota electoral del oficialismo nacional en Buenos Aires. “El domingo los bonaerenses le dijeron ‘hasta acá señor Presidente’. El lunes los mercados contestaron con aumento del riesgo país, suba del dólar y caída de los bonos en Wall Street. Y eso se lo hicieron a él, que es tan amable con los mercados”, sostuvo, para luego ironizar sobre la creación de una comisión integrada por allegados al Presidente: “Imagínense qué solución vamos a tener con los mismos protagonistas del gobierno nefasto que estamos teniendo”.

En esa línea, insistió en que las decisiones del Ejecutivo nacional tendrán un impacto duradero: “Lo que Milei está haciendo nos va a costar generaciones recuperarlo. En 2023 advertía que sólo podría concretar sus planes a través de una dictadura democrática, y es eso: ningunea al Congreso y lleva dos años sin presupuesto ni control”.

Cómo impacta el ajuste de Milei en las provincias

En relación a las obras nacionales paralizadas, Insfrán reiteró que la provincia buscará finalizarlas con recursos propios en la medida en que se cancelen las deudas pendientes. “Hemos intentado que paguen, no lo conseguimos, pero se va a terminar. Por todo esto, les pido que al igual que el 29 de junio, voten de la misma forma en octubre”, convocó.

El nuevo edificio cuenta con un hall semicubierto de acceso, recepción, salas de servicios generales, oficinas para la Secretaría de Juventud, Cultura y Deportes, Archivo General, depósito, despacho del intendente, sala de reuniones, oficinas de atención al vecino, contaduría, tesorería, Registro Civil, Senasa, administración y un playón preparado para la realización de actos comunitarios.

El acto también contó con la participación del candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria, Fabián Cáceres, quien señaló: “En Formosa tenemos un Estado presente en todo el territorio, poniendo a las personas como beneficiarias de las políticas públicas. En cambio, a nivel nacional se aplican políticas crueles. Para el nefasto Presidente, libertad significa hambre, cierre de fábricas y exclusión”.

Cáceres concluyó con un mensaje de unidad: “O nos salvamos todos juntos o no se salva ninguno, mientras la Nación les roba a las personas con discapacidad”.

Tras la inauguración en Fortín Lugones, la comitiva oficial se trasladará a Posta Cambio Zalazar para abrir otro Centro Cívico. Más tarde, en San Martín Dos, Insfrán inaugurará un sistema de iluminación vial y, finalmente, el nuevo Polideportivo “Ezequiel Palacios”.