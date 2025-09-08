Insfrán inaugurará obras en el interior y crece la expectativa por su discurso tras el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires

En el marco de la profundización del Modelo Formoseño, el gobernador Gildo Insfrán llevará a cabo este martes una intensa gira por el interior provincial, que contempla la inauguración de tres obras clave para las comunidades de Fortín Cabo Primero Lugones, Posta Cambio Zalazar y San Martín Dos.

La jornada comenzará a las 8.15 en Fortín Lugones, donde el mandatario dejará habilitado un moderno Centro Cívico multifuncional. Luego, cerca de las 10 de la mañana, se trasladará a Posta Cambio Zalazar para inaugurar un espacio con características similares. Finalmente, en San Martín Dos, pondrá en funcionamiento el sistema de iluminación de la Ruta Nacional N° 86 y la Ruta Provincial N° 24, y concluirá la visita con la apertura del Polideportivo “Ezequiel Palacios”.

Centros Cívicos con servicios y espacios comunitarios

El Centro Cívico de Fortín Lugones contará con un hall de acceso, recepción, salas de servicios generales, de Juventud, Cultura y Deportes, además de Archivo General, despacho para el intendente, sala de reuniones, oficinas administrativas, contaduría, tesorería, Registro Civil y dependencias para Senasa. También dispone de un playón de actos.

Por su parte, el Centro Cívico de Posta Cambio Zalazar incluye oficinas para la Junta Vecinal, sala de reuniones, Registro Civil, sanitarios, salas para la Dirección de Bosques y el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, además de un área de recepción y un playón de actos.

San Martín Dos: polideportivo y nueva iluminación

En la localidad de San Martín Dos, Insfrán dejará habilitado el sistema de iluminación en un tramo clave de la Ruta Nacional N° 86 y la Ruta Provincial N° 24, y luego encabezará la inauguración del Polideportivo “Ezequiel Palacios”.

El nuevo complejo cuenta con un polideportivo cubierto con gradas, vestuarios para equipos y árbitros, sector administrativo, boletería, bar con confitería, cocina y estacionamientos al aire libre, además de sanitarios públicos. El Gobierno provincial suma infraestructura destinada a mejorar los servicios institucionales y fomentar la integración social, cultural y deportiva en distintas comunidades del interior formoseño.

Las obras como principal objetivo del Modelo Formoseño

La semana pasada Insfrán continuó su agenda de inauguraciones con la entrega de tres obras importantes en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la capital. La jornada incluyó la apertura de la Comisaría Novena, un edificio moderno diseñado para mejorar la seguridad en una zona de crecimiento poblacional. Además, se inauguró el Jardín de Infantes N° 28, una institución educativa con capacidad para más de 200 niños, equipada con seis salas, áreas de juegos y un Salón de Usos Múltiples (SUM).

Finalmente, se hizo la habilitación de la Casa de la Solidaridad, un espacio dedicado a la atención y contención de los adultos mayores de la comunidad. Esta obra, al igual que las otras dos, busca ofrecer una respuesta concreta a las necesidades del barrio. El edificio cuenta con áreas de esparcimiento, un quincho con parrilla y baños adaptados, asegurando durabilidad y comodidad con su construcción moderna y materiales tradicionales.