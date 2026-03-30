"La frontera queda expuesta": el ministro González denunció la falta de coordinación de Gendarmería en Formosa

Tras los recientes operativos de Gendarmería Nacional en Clorinda, donde derribaron las pasarelas sobre el río Pilcomayo, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, remarcó la importancia de la articulación de Gendarmería con las provincias para aunar tareas clave. “Actuar sin planificación es un acto de desesperación, que solo busca la foto y evita discutir la cuestión de fondo", detalló el funcionario.

González señaló que las decisiones unilaterales, tomadas sin consultar al ámbito local "resulta ineficaz y la frontera queda expuesta”.. Así, el ministro criticó duramente a la gestión de Javier Milei por el uso de Gendarmería, al advertir que la fuerza necesita objetivos claros y no puede operar en la incertidumbre. Además, destacó que esta situación se refleja en la grave crisis de la obra social, que deja sin cobertura de salud a los efectivos y a sus familias, lo que genera una fuerte preocupación entre quienes visten el uniforme federal.

Con respecto al cargamento de 600 litros de ketamina que fue descubierto el pasado sábado en un camión en la Ciudad de Buenos Aires, que ingresó al país desde Paraguay, el ministro González mencionó que se trata de un caso concreto que muestra que “la seguridad de fronteras no es una cuestión política, sino una responsabilidad del Estado Federal”. “Es importante enfatizar que el cuidado y control de las fronteras nacionales es responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado Nacional”, subrayó.

"Advertimos fundamentalmente, en este caso, cómo un senador del oficialismo nacional que a esta altura ya tiene rasgos psicóticos y quiere hacer responsable a la provincia de Formosa de la situación, cuando con sus trasnochadas afirmaciones lo que hace es criticar la eficacia de la conducción de la seguridad nacional”, especificó el funcionario provincial respecto a las denuncias de Francisco Paoltroni. Para finalizar, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, lamentó que “la falta de articulación en materia de seguridad la termine pagando la gente”.

Formosa: la Justicia Federal descarta amparo contra adoctrinamiento político

La Justicia Federal se declaró incompetente para intervenir en un amparo que denunciaba un supuesto “adoctrinamiento político” en las escuelas de Formosa. El fallo fue destacado por autoridades provinciales, quienes señalaron que reafirma el respeto al sistema federal y la autonomía de las provincias.

El recurso había sido presentado por la exdiputada Gabriela Neme, con el patrocinio de un abogado de Mendoza, y alegaba presuntas violaciones a normas constitucionales y tratados internacionales.

El planteo se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, bajo el argumento de que los denunciantes no confiaban en la Justicia provincial para resolver el caso. Sin embargo, tanto el fiscal interviniente como el juez coincidieron en que la causa no corresponde a la órbita federal, ya que se trata de una materia vinculada al derecho público local. Por lo tanto, resolvieron que serán los tribunales provinciales quienes deban analizar y decidir sobre este tipo de controversias.