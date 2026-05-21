Formosa impulsa el crecimiento de los emprendedores y las economías regionales para apuntalar el trabajo genuino

La localidad de Pozo del Tigre en Formosa fue escenario de una nueva jornada de encuentro comunitario con la realización del “Concurso de la Empanada Pozotigrense”, desarrollado en el Mercado Comunitario de Emprendedores y con una amplia participación de vecinos, emprendedores y artesanos de la región.

La propuesta reunió distintas variedades de empanadas elaboradas con productos regionales y recetas tradicionales, en una iniciativa que combinó gastronomía, identidad cultural y promoción del trabajo local. La actividad también permitió visibilizar el crecimiento de los espacios destinados al emprendedurismo y la producción comunitaria en la localidad.

En ese marco, el intendente Andrés De Yong destacó la importancia de continuar generando oportunidades para emprendedores locales mediante la ampliación y habilitación de nuevas casillas dentro del mercado comunitario.

Asimismo, remarcó que este tipo de iniciativas cuentan con el acompañamiento del gobierno provincial encabezado por Gildo Insfrán, y sostuvo que las políticas públicas orientadas al desarrollo local permiten fortalecer el trabajo, la producción regional y la economía de las familias formoseñas.

Impulso al trabajo emprendedor

Por su parte, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, subrayó el valor de estos espacios para potenciar el empleo genuino y acompañar el crecimiento de los emprendedores formoseños. Según expresó, el objetivo es continuar con el fortalecimiento de las economías regionales y generar ámbitos donde los productores y emprendedores puedan exhibir y comercializar sus elaboraciones.

La jornada también permitió a los asistentes recorrer los distintos stands del mercado, compartir propuestas gastronómicas y participar de una actividad que puso en valor las tradiciones culinarias y la identidad productiva de la región. El Concurso de la Empanada Pozotigrense se consolida así como una propuesta comunitaria que promueve la integración social, el desarrollo emprendedor y la difusión de las expresiones culturales locales.

Más capacitaciones

El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Empleo y en el marco del Centro Integral para la Empleabilidad, puso en marcha dos entrenamientos intensivos y gratuitos de atención al cliente y ventas con asesoramiento comercial. Estas capacitaciones, destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años, responden a los perfiles más demandados actualmente por el sector privado en el ámbito comercial y de servicios.

Según destacó Sebastián Rodrigues, integrante del organismo, a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la formación se desarrollará en jornadas eminentemente prácticas de cuatro horas, en el horario de 17 a 21 horas, a lo largo de cinco encuentros semanales.

Las clases estarán coordinadas por profesionales especializados en áreas como administración, sector comercial y coaching ontológico, logrando así una preparación integral que combina conocimientos técnicos con habilidades blandas y herramientas de comunicación. El objetivo principal de esta política provincial es fortalecer la empleabilidad juvenil, brindando herramientas concretas para que los participantes construyan un perfil laboral sólido y adaptable a las exigencias actuales del mercado económico local.