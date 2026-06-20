Garantizar el desarrollo: desde Formosa reforzaron la importancia de defender el federalismo y la autonomía provincial

Frente al intento de intervención por parte del senador nacional Francisco Paoltroni, el diputado provincial de Formosa del Partido Justicialista, Rodrigo Vera, reforzó nuevamente la importancia del federalismo y la autonomía provincial. En este sentido, las catalogó como herramientas fundamentales para garantizar el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país.

Durante su intervención en la Casa del Estudiante del Interior, el legislador puso el foco en la necesidad de defender la identidad formoseña y fortalecer el rol de las provincias frente a modelos que concentran decisiones y recursos en los principales centros urbanos del país.

"Desde Formosa, defender a la provincia y al federalismo es una forma de defender la igualdad de oportunidades, la justicia social y la posibilidad de que se pueda desarrollar en el lugar donde se nació", sostuvo.

Vera remarcó que el federalismo constituye uno de los pilares históricos y constitucionales de la Argentina y consideró que cualquier retroceso en esa materia impacta directamente sobre las posibilidades de crecimiento de las provincias del interior.

Críticas a las visiones centralistas

En el marco de la charla, el diputado también se refirió a la situación política actual y cuestionó las posiciones que, según planteó, contribuyen a instalar una imagen negativa de Formosa en el escenario nacional. En ese contexto, dirigió críticas al senador libertario Paoltroni a quien acusó de sostener discursos que afectan a la provincia que representa en el Congreso.

"Cuando tu única propuesta es atacar a la provincia que decís representar y menospreciar el voto soberano de la gente que eligió a sus autoridades, no solamente no sos un buen senador, sino que directamente no te podemos considerar ni siquiera un comprovinciano", expresó.

Asimismo, sostuvo que algunos sectores de la oposición construyen su estrategia política a partir de cuestionamientos permanentes hacia Formosa y afirmó que esas acciones terminan perjudicando a la provincia más que al Gobierno provincial.

Defensa del modelo formoseño

Durante el encuentro, Vera también destacó la importancia de valorar la realidad local desde la perspectiva de quienes viven en la provincia. "El formoseño conoce su realidad, no necesita que desde Buenos Aires le digan cómo vive o cuáles son sus problemas", afirmó.

Además, recordó que en distintas oportunidades se difundieron diagnósticos sobre Formosa que, según indicó, no coincidían con la experiencia cotidiana de la población. Finalmente, reivindicó la gestión del gobernador Gildo Insfrán y aseguró que el peronismo formoseño mantiene una agenda centrada en las necesidades del territorio y de sus habitantes.

“Seguimos el ejemplo del Gobernador, que es hacer política para Formosa, desde Formosa, y teniendo en cuenta solamente el interés del pueblo formoseño y de nuestra Patria como argentinos que somos”, concluyó.