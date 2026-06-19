Macron muestra su oposición a los centros de repatriación de inmigrantes en terceros países

Cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas

Por Charlotte Van ​Campenhout y Inti Landauro

BRUSELAS, 19 jun (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, ‌dijo el viernes ‌que su país no apoya la creación de los denominados "centros de retorno" para migrantes en terceros países y dudó su eficacia, pero añadió que respeta a los países que desean establecer ​dichos centros.

"Estamos ⁠a favor de una política de ‌retorno más eficaz, pero (…) nunca ⁠he visto un centro ⁠de retorno en un tercer país que funcione de verdad", dijo Macron en Bruselas, ⁠en el final de una ​cumbre de la Unión Europea ‌de dos días.

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El Parlamento ‌Europeo aprobó esta semana una reforma ⁠migratoria para acelerar las deportaciones y permitir los centros de detención extraterritoriales, una medida que, según los ​críticos, es ‌dura y debilita las garantías de asilo.

Macron cuestionó si estos centros se ajustan a los valores europeos.

"No estoy seguro de que eso ⁠sea lo que representa nuestra Europa. No estoy seguro de que esos sean los principios fundamentales sobre los que se construyó nuestra Europa, y tampoco creo que sea eficaz", afirmó.

El presidente del Gobierno español, ‌Pedro Sánchez, indicó en una rueda de prensa celebrada el viernes tras la cumbre de la UE que también se opone a dichos centros, pero que ‌se encuentra en minoría en Europa respecto de esta cuestión.

Los centros de retorno son "simplemente ‌van a ⁠malgastar recursos económicos, y no son muchos los que tiene ​Europa", añadió.

(Reportaje de Inti Landauro y Charlotte Van Campenhout, con información adicional de Andrey Khalip. Mesa de edición en español)