Futbolista español Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual

FOTO DE ARCHIVO: El futbolista del Valencia, Rafa Mir, sale de un juzgado local de Valencia tras ser puesto en libertad por un juez, en Liria.

​El futbolista español Rafa Mir fue condenado a ocho años y medio de cárcel tras ser ‌declarado culpable de agresión ‌sexual y agresión con lesiones, según dictaminó el lunes un tribunal de la Comunidad Valenciana.

Los derechos de las mujeres se han convertido en un asunto nacional muy delicado en España, sobre todo en el mundo del deporte, tras escándalos como el beso no deseado ​del expresidente de ⁠la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a ‌una jugadora de la selección nacional, o ⁠la condena por violación del ⁠exjugador del Barcelona Dani Alves, que posteriormente fue anulada.

Mir fue detenido en septiembre de 2024 después de que ⁠una mujer presentó una denuncia por agresión sexual. ​Su abogado afirmó en aquel momento ‌que las relaciones sexuales fueron ‌consentidas y que Mir negaba de forma categórica ⁠las acusaciones.

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Según la sentencia, Mir y otro futbolista conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y más tarde se dirigieron a la casa ​de Mir ‌para continuar la fiesta. En la casa, Mir agredió sexualmente a una de las mujeres en la piscina y en un cuarto de baño, según el tribunal.

La corte destacó el ⁠testimonio coherente y creíble de la víctima, respaldado por los relatos de los testigos y los informes forenses. A la víctima se le concedió una indemnización de 64.000 euros (74.300 dólares). La decisión no es firme y puede ser recurrida, añadió el tribunal.

Mir, que actualmente juega en ‌el Elche de LaLiga española, cedido por el Sevilla, tenía contrato con el Valencia, seis veces campeón de liga, en el momento del incidente en 2024.

El Sevilla declaró en un comunicado que respeta la decisión del ‌jurado y añadió que no hay lugar para la violencia ni el abuso en la sociedad.

El delantero, de 28 años, ‌también ha ⁠jugado en el Wolverhampton Wanderers, así como en la selección española en los Juegos ​Olímpicos de Tokio.

(1 dólar = 0,861 euros)

Con información de Reuters