Entrenador de Curazao confía en que la pequeña selección caribeña dé la sorpresa en el Mundial

Imagen de archivo del momento en que el exjugador de hockey sobre hielo canadiense Wayne Gretzky extrae el nombre de Curazao durante el sorteo para el Mundial de Fútbol 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, D.C., EEU

El seleccionador de Curazao, Fred Rutten, aseguró el lunes que los participantes más modestos ‌del Mundial no acuden ‌sólo para completar el cupo, sino que cuentan con el espíritu de lucha necesario para dar la sorpresa en su debut en el torneo.

Rutten señaló que la forma en que la nación caribeña de 156.000 habitantes se abrió paso en la fase de clasificación ​es un buen ⁠augurio para su participación en el torneo que se ‌celebrará del 11 de junio al 19 ⁠de julio en Norteamérica, donde ⁠se enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E.

"Tenemos tres oportunidades y la primera es ⁠contra Alemania", dijo a los periodistas en Melbourne ​el lunes. "Así que para nosotros no se ‌acaba todo en el primer ‌partido".

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"Por lo general, ya sea en un Mundial ⁠o en una Eurocopa, siempre hay sorpresas. ¿Y por qué no este año para nosotros? Tenemos un equipo de luchadores y nunca se rinden", indicó.

La selección caribeña, ​número 82 ‌del ranking mundial, se enfrentará a Australia (27) en el Melbourne Rectangular Stadium en un partido amistoso el martes, el segundo partido de Rutten al frente del equipo desde que sucedió al ⁠veterano entrenador y compatriota Dick Advocaat.

El primero fue una derrota por 2-0 ante China en un amistoso disputado el viernes en Sídney. Vencer a Australia en su propio terreno sería toda una declaración de intenciones antes de partir hacia el Mundial, y Rutten afirmó que espera más de sus ‌jugadores ahora que se habían aclimatado tras un largo viaje a Australia.

También dijo que se había resistido a realizar cambios importantes en el equipo desde que sustituyó a Advocaat, quien fue aclamado como un héroe en Curazao tras ‌guiar a la selección a la clasificación. Advocaat dimitió hace un mes para pasar más tiempo con su hija, que ‌se encuentra ⁠enferma, pero Rutten dijo que el técnico de 78 años sigue de cerca a su ​otra "familia" futbolística.

"Le deseó suerte al equipo porque este equipo es una familia", comentó. "Formaba parte de la familia y sigue sintiéndose parte de ella".

(Editado en español por Carlos Serrano)