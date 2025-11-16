Liberan a francés detenido en Venezuela durante cuatro meses

FOTO DE ARCHIVO

ov (Reuters) -Camilo Castro, ciudadano francés detenido durante cuatro meses en Venezuela, está libre y a bordo del avión que lo llevará de regreso a Francia, anunciaron las autoridades francesas el domingo por la mañana.

"Camilo Castro está libre. Comparto el alivio de su familia y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación", declaró el presidente Emmanuel Macron en la red social X.

"Ahora está a salvo, en el avión que lo llevará de regreso a Francia", agregó el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, en la misma plataforma.

Según su familia, Camilo Castro, de 41 años y de ascendencia francesa y chilena, desapareció en junio pasado en un puesto fronterizo entre Colombia, donde reside, y Venezuela, donde tenía previsto renovar su visa colombiana. Su detención en Venezuela les fue confirmada al mes siguiente.

En un comunicado emitido en agosto en el que denunciaba su detención, Amnistía Internacional afirmó que, aparte de ciertos presos considerados opositores políticos, «la mayoría de los detenidos extranjeros [en Venezuela] están privados de su libertad sin motivo aparente» y que «la desaparición forzada parece ser un medio de presión política, particularmente a través de negociaciones internacionales».

«No ha habido ningún intercambio de favores», aseguró Jean-Noël Barrot en la emisora ​​France Inter.

En Venezuela, el abogado Gonzalo Himiob, de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo en su cuenta de X que el ciudadano francés había sido excarcelado y ya fuera del país. Según Foro Penal, en Venezuela hay actualmente unos 880 presos políticos, de los cuales al menos 80 son extranjeros, desde españoles a holandeses, italianos, colombianos y argentinos, entre otros.

El ministro de Asuntos Exteriores también se refirió a la situación de Boualem Sansal, indultado por Argelia el miércoles y trasladado a Alemania, quien se espera que regrese a Francia en los próximos días «dependiendo de los resultados de sus exámenes médicos».

Jean-Noël Barrot expresó su «profunda esperanza» en la pronta liberación del periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión por los tribunales argelinos en junio.

«Su apelación se verá el 3 de diciembre, y mi mayor deseo es que también sea liberado», declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez, en una entrevista con La Tribune Dimanche.

Laurent Núñez no descartó un viaje a Argelia próximamente, «muy probablemente en diciembre». «Necesitamos reabrir los canales de seguridad con Argelia, un actor clave en la lucha contra el terrorismo», afirmó.

(Reporte Jean-Stéphane Brosse)