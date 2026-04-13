Ghana dice que Francia está dispuesta a dialogar sobre las reparaciones por la esclavitud

FOTO DE ARCHIVO. El presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo en París, Francia

​Ghana dijo que Francia se mostraba dispuesta a mantener conversaciones con una coalición de países que reclaman reparaciones por ‌la esclavitud transatlántica, tras ‌una reunión celebrada la semana pasada con el presidente Emmanuel Macron.

El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, y otras autoridades, mantuvo conversaciones con Macron en París el miércoles de la semana pasada.

Ablakwa dijo en la red social X tras la reunión que Macron había ​indicado que Francia ⁠estaba abierta a debatir sobre las reparaciones, incluida la devolución ‌de los objetos saqueados, la lucha contra las ⁠desigualdades económicas globales y el desmantelamiento del ⁠racismo estructural.

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Un funcionario del Palacio del Elíseo dijo el domingo que ambos países debatieron los esfuerzos de Francia por devolver objetos de ⁠importancia cultural y restos humanos, así como los marcos ​legales en torno a estas restituciones.

El funcionario ‌no mencionó las medidas adicionales citadas ‌por Ablakwa.

La reunión se produjo tras la adopción el mes ⁠pasado nL6N40E0GE por parte de las Naciones Unidas de una resolución impulsada por Ghana que reconoce la esclavitud como el "crimen más grave contra la humanidad" y exige reparaciones. Francia, junto con ​otros países ‌europeos, se abstuvo.

El representante de Francia ante la ONU dijo que la abstención se debió a la preocupación de que la resolución pareciera "establecer una jerarquía entre los crímenes contra la humanidad".

Ablakwa señaló que, a pesar de ⁠esa abstención, Macron había afirmado que Francia estaba dispuesta a mantener un "diálogo abierto y honesto" sobre el asunto.

En 2001, Francia reconoció la esclavitud transatlántica como un crimen contra la humanidad. Sin embargo, al igual que la mayoría de los países europeos, no se ha disculpado formalmente por su participación ni se ha comprometido a pagar reparaciones.

Entre los ‌siglos XV y XIX, al menos 12,5 millones de africanos fueron secuestrados y transportados a la fuerza, en su mayoría en barcos europeos, y vendidos como esclavos. Francia traficó con aproximadamente 1,3 millones de personas, según la base de datos Slave Voyages.

El año pasado, ‌Macron anunció que crearía una comisión para examinar el pasado de Francia con Haití.

Las peticiones de reparaciones, que vienen de hace tiempo, han ‌cobrado impulso en ⁠todo el mundo, pero también lo ha hecho la reacción contraria, con críticos que argumentan que los ​Estados modernos no deben ser considerados responsables de los errores históricos.

Con información de Reuters